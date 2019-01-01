مانشستر يونايتد يُعجِل بضم بديل بوجبا في الشتاء

صفقة مكلفة ولكن ضرورية..

تضع إدارة مانشستر يونايتد، اللاعب ديكلان رايس، نجم ويستهام يونايتد، كأولوية من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويُعاني مانشستر يونايتد في مراكز منتصف الميدان بسبب إصابات بول بوجبا الكثيرة ورغبته في الرحيل، إلى جانب تقدم نيمانيا ماتيتش في العمر واحتمالية رحيله أيضًا.

لذلك، فإن إدارة المانيو تعزم على أن تُنهي صفقة رايس خلال الشتاء، بعد أن كان من المفترض أن تُصارع لضمه في الصيف المقبل.

الإعدادات للصفقة بدأت من الآن، ويبدو أن أولي جونار سولشاير، المدير الفني للشياطين حمر، قد أيقن واقتنع بضرورة الدعم على المدى القريب.

ومن المتوقع أن تُكلف الصفقة خزائن مانشستر الكثير، حيث أن التقديرات الأولى لها قد بلغت 80 مليون جنيه استرليني.

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رايس، البالغ من العمر 20 عامًا، قد برز منذ اللحظات الأولى التي ظهر بها بقميص ويستهام منذ عامين، ومن الواضح أن الفريق اللندني سيجد صعوبة بالغة في الحفاظ على نجمه.

إلا أن صفقة رايس لن تكون الوحيدة للمانيو في الشتاء، فماريو ماندزوكيتش، مهاجم يوفنتوس، يبدو قريبًا للغاية من الانضمام إلى الأولد ترافورد.

الدولي الكرواتي لم يشارك في أي مباراة رفقة يوفنتوس منذ وصول ماوريسيو ساري إلى قيادة الدفة الفنية للبيانكونيري الصيف الماضي، ويفترض ألا يكلف الخزائن سوى 5 مليون جنيه استرليني فقط.

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في الوقت ذاته، فإن كريستيان إريكسن هو واحد من المرشحين للانضمام أيضًا إلى اليونايتد، فعقد الدولي الدنماركي ينتهي مع نهاية هذا الموسم، وقد عبّر اللاعب عن عزمه الرحيل عن فريقه، توتنهام هوتسبيرز.

إدارة ليفي ستوافق على رحيل صاحب الـ 27 عامًا في الشتاء للاستفادة المالية منه، غير أن المنافسة ستكون محتدمة عليه، إذ يضعه زين الدين زيدان كأولوية لدعم منتصف ملعب ريال مدريد في الشتاء المقبل.

وأخيرًا، فإن التقارير الصحفية قد أكدت أن إدارة مانشستر يونايتد تدعم سولشاير وستلبي له حاجاته في يناير بغض النظر عن البداية المتعثرة له هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 13 نقطة، جمعهم من ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات مع تلقيه لثلاث هزائم.