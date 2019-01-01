مانشستر يونايتد يضم جناح سوانزي بـ15 مليون إسترليني

كان قريباً من الانتقال لليدز في يناير الماضي

اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من حسم التعاقد مع دانيل جيمس جناح نادي سوانزي سيتي الويلزي.

جيمس البالغ من العمر 21 عاماً، ينتهي عقده مع سوانزي حتى يونيو 2020، ولا توجد أي مؤشرات للتوقيع على عقد جديد.

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اللاعب كان قريباً من الانضمام لليدز يونايتد بالميركاتو الشتوي الماضي، واجتاز الفحص الطبي، قبل أن يقوم ناديه بتعطيل الصفقة في اللحظات الأخيرة.

شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، أكدت يونايتد اتفق مع سوانزي على ضم جيمس مقابل 15 مليون جنيه إسترليني.

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أولي جونار سولشار المدير الفني ليونايتد، سؤل مؤخراً عن اهتمامه بضم الجناح الشاب، ليرفض التعليق بشكل مباشر، لكنه أكد على رغبته في جلب بعض المواهب الشابة لفريقه، للسير على خطى كريستيانو رونالدو وواين روني.

العديد من الإنجليزية كانت مهتمة بالتعاقد مع جيمس هذا الصيف، ولكن يبدو أن الشياطين الحمر نجحوا في خطف الصفقة.

ونجح دانيل جيمز في تسجيل 5 أهداف وصناعة 10 بكل البطولات مع سوانزي هذا الموسم.