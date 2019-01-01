مانشستر يونايتد يضغط على نابولي من أجل كوليبالي

المدافع السنغالي قد لا يستمر طويلاً مع النادي الإيطالي بسبب الاهتمام المتزايد بضمه

يتواصل الضغط بشكل مستمر على نادي نابولي الإيطالي، من أجل بيع مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي.

نجم نابولي أصبح واحداً من أفضل المدافعين في أوروبا، بعد سلسلة من المستويات المميزة على مدار السنوات الماضية.

أوريلو دي لورينتس رئيس النادي الإيطالي أبدى تمسكه بكوليبالي أكثر من مرة، مؤكداً تلقيه عروضاً ضخمة لضم اللاعب.

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لورينتس سبق وأن كشف عن عرض من تشيلسي قيمته 90 مليون يورو، أثناء تولي الإيطالي أنطونيو كونتي مهمة تدريب الفريق.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت تزايد الضغط على نابولي، لاستعداد مانشستر يونايتد لتقديم عرض يصل قيمته 100 مليون يورو.

مهمة نابولي ستكون قمة في الصعوبة، نظراً للطلب المتزايد على كوليبالي من كبار اوروبا، وتعرضه للعنصرية في إيطاليا بشكل مستمر.

بوووووووم .. 🚀🚀صاروخ لا يمكن إيقافه من ريجيلون رودريجيز

(📽: @realmadrid ) pic.twitter.com/L6VdkFiE5h — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 9, 2019

وعلى الجانب الآخر يعتبر مانشستر يونايتد الدولي السنغالي، أحد أهم الخطوات لبناء فريقاً قادراً على المنافسة بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

لاعب آخر قد يرحل عن نابولي وهو البرازيلي آلان، وسط اهتمام كبير من باريس سان جيرمان بالحصول على خدماته، تمهيداً لرحيل الفرنسي أدريان رابيو.

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ويطمح المدرب كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الإيطالي، في ضم نكولو باريلا لاعب وسط كالياري في حالة رحيل آلان.

ويحتل نابولي المركز الثاني بجدول الدوري بفارق 9 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، بينما خرج من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا متجهاً للدوري الأوروبي.