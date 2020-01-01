مانشستر يونايتد يستقر على أول أهدافه الصيفية

مانشستر يونايتد يحضر نفسه بعد رحيل بوجبا

ترددت أنباء عن استقرار مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير على أولى صفقاته الصيفية المنتظرة، بوضع جناح أستون فيلا جاك جريليش على رأس قائمة المطلوبين لتدعيم مشروعه الموسم المقبل.

وعبر الشاب البريطاني عن نفسه كما ينبغي هذا الموسم، بتسجيل سبعة أهداف وتقديم خمس تمريرات حاسمة، منهم هدف في "أولد ترافورد" ديسمبر الماضي.

وجاء تركيز يونايتد على جناح الفيلانس، بعد ما تردد في الصحف البريطانية في الساعات القليلة الماضية، أن الفرنسي بول بوجبا أبلغ الإدارة واللاعبين برغبته في الرحيل.

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ويسعى مانشستر لاستغلال العائد المادي من بيع بوجبا، وذلك بتمويل صفقة جريليش وصفقة أخرى في الميركاتو الصيفي، لإعطاء المدرب النرويجي أكثر من خيار في الثلث الأخير من الملعب.

وتضم قائمة المطلوبين لتعويض بوجبا في المستقبل غير البعيد، لاعب وسط ليستر سيتي جيمس ماديسون، بعد الطفرة الهائلة في مستواه في الآونة الأخيرة.

واقترن اسم جريليش بيونايتد أكثر من مرة العام الماضي، إلا أن تركيز المدير التنفيذي إد وودوارد على صفقة برونو فيرنانديس، تسبب في تأجيل المفاوضات أكثر من مرة.

من جهة أخرى، تضاعفت فرص جيسي لينجارد في الرحيل، وذلك ليس فقط لتراجع مستواه، بل لموافقته على العمل مع مينو رايولا، الذي توتر علاقته بمسؤولي النادي في الأسابيع الأخيرة أكثر من أي وقت مضى، بسبب تصريحاته الاستفزازية.