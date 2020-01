مانشستر يونايتد يستفيق بسداسية في كأس الاتحاد الإنجليزي

وأخيرًا، أنعش مانشستر يونايتد نفسه بانتصار عريض على ترانمير روفرز بستة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما في إطار الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

كتيبة أولي جونار سولشاير تُعاني الأمرين على صعيد بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وليس أدل على ذلك من الهزيمة في الأولد ترافورد على يد بيرنلي بهدفين نظيفين للمرة الأولى منذ 1962.

مباراة ترانمير كانت فرصة لاستعادة الثقة قليلًا بالنسبة للمانيو، ودخلها سولشاير بجميع الأساسيين من أجل إعدادهم للفترة المقبلة لا سيما وأن المباراة سهلة نسبيًا كون المنافس يتواجد في مؤخرة ترتيب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

هاري ماجواير هو من افتتح التسجيل لليونايتد في الدقيقة العاشرة، ثم أحرز ديوجو دالوت الهدف الثاني في الدقيقة 13، ثم أتت المعجزة بإحراز جيسي لينجارد لأول هدف له منذ عام كامل في الدقيقة 16.

فيل جونز وضع الرابع في الدقيقة 41، قبل أن يحرز أنتوني مارسيال الهدف الخامس في الدقيقة 45، ليأتي الدور على ميسون جرينوود ويضع السادس في الدقيقة 56 من ركلة جزاء.

18y 117d - Mason Greenwood has netted his 10th goal of the season across all competitions, while he's the first teenager to take a penalty for since Wayne Rooney in December 2004 (19y 55d v ). Heir. pic.twitter.com/i7SAivsWFw