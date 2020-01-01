مانشستر يونايتد يستبعد نجميه من قائمة الدوري الإنجليزي!

خطوة كانت متوقعة..

استبعد أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد ، الثنائي فيل جونز وسيرخيو روميرو من قائمة الشياطين الحمر للدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وشهدت القائمة وجود ماركوس روخو فيها على الرغم من استبعاده سابقًا من القائمة الأوروبية، لكن يبدو أن سولشاير يؤمن بأن الأرجنتيني بمقدوره منحه بعض الأشياء على الصعيد المحلي.

في الوقت نفسه فواصل جونز وروميرو الابتعاد عن القائمتين المحلية والأوروبية، ما قد يكون بمثابة التمهيد لرحيلهما عن أولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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جونز لم يتلق عروضًا كثيرة للرحيل في الصيف، بينما كانت رغبة روميرو واضحة في المغادرة لولا فشل إدارة المانيو في التوصل إلى اتفاق مع نظيرتها في إيفرتون.

وتراجع روميرو ليصبح الخيار الثالث في كتيبة سولشاير مع عودة الحارس دين هندرسون من الإعارة هذا الموسم، واستبعاده الآن يعني أنه بات الخيار الرابع بعد قيد لي جرانت في محله.

القائمة ضمت 25 لاعبًا كما تجري العادة، بحد أقصى 17 لاعبًا بدون الجنسية الإنجليزية، كما أنها لا تشمل اللاعبين الذين يقل عمرهم عن 21 عامًا.

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وجاءت القائمة على النحو الآتي:

القائمة الرئيسية : إريك بايلي - إدينسون كافاني - دافيد دي خيا - برونو فيرنانديش - فريد - إيجالو - فيكتور ليندلوف - أنتوني مارسيال - خوان ماتا - نيامنيا ماتيتش - ماركوس راشفورد - أليكس تيليس - دوني فان دي بيك

القائمة المحلية : فوسو منساه - لي جرانت - دين هندرسون - دانيال جيمس - جيسي لينجارد - هاري ماجواير - سكوت ماكتوميناي - بول بوجبا - ماركوس راشفورد - لوك شاو - توانزيبي- آرون وان بيساكا

قائمة أقل من 21 عامًا : ماسون جرينوود - تيدين مينجي - فاكوندو بيلستري - براندون ويليامز

الجدير بالذكر أن مانشستر لا يزال يسعى لتدعيم خط هجومه ودفاعه في يناير المقبل، ويظل جادون سانشو هو الهدف الأكبر والأهم لسولشاير رغم صعوبة المهمة.