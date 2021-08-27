مانشستر يونايتد "يخطف" رونالدو بقيمة غير متوقعة

مانشستر يونايتد نجح في التعاقد مع كريستيانو رونالدو بقيمة أقل مما كان يطلبه يوفنتوس.

نجح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الحصول على خدماته نجمه السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لينهي "صاروخ ماديرا" بذلك حقبته في يوفنتوس الإيطالي التي امتدت لثلاثة مواسم.

الأيام القليلة الماضية شهدت رغبة واضحة من رونالدو للرحيل عن يوفنتوس، حيث رفض البرتغالي دخول التشكيل الأساسي لمباراة الجولة الأولى من الدوري الإيطالي ضد أودينيزي، وبدا منفصلًا عن الفريق بعدما دخل الموسم الأخير في عقده.

كل التقارير الصحفية في آخر 48 ساعة، كانت تتحدث عن عودة رونالدو المحتملة إلى مدينة مانشستر، وتحديدًا إلى صفوف مانشستر سيتي، ما كان بمثابة صدمة كبيرة لكل عشاق "الشياطين الحمر".

لكن في نهاية المطاف، وبعد ساعات قليلة للغاية من المفاوضات، تمكن مانشستر يونايتد من إنهاء الصفقة لصالحه، ليعود رونالدو إلى "أولد ترافورد" بعد 12 موسمًا على رحيله إلى ريال مدريد الإسباني.

الصحفي الإنجليزي سيمون ستون، والذي يعمل في هيئة الإذاعة البريطانية كشف مفاجأة مدوية في قيمة انتقال كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد.

يوفنتوس كان يطلب مبلغًا يتراوح بين 25 و30 مليون يورو مقابل السماح بخروج رونالدو، حتى لا يخسر في قيمة رأس المال، لكنه في نهاية المطاف رضخ لرغبة اللاعب، وسمح له بالخروج مقابل 23 مليون يورو.

وكشف ستون عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن قيمة الصفقة تنقسم إلى 15 مليون يورو كدفعة أولى، بالإضافة إلى ثمانية مليون يورو كإضافات.

Ronaldo fee €15m with €8m in add-ons. — Simon Stone (@sistoney67) August 27, 2021

قيمة انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد تجعل "الشياطين الحمر" يخرج كفائز أكبر في تلك العملية.

مانشستر يونايتد تمكن من استعادة أحد نجومه التاريخيين، ومنع انتقاله إلى غريمه في المدينة، كما أنه حصل على خدمات رونالدو بمبلغ أقل من القيمة التي طلبها يوفنتوس.

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