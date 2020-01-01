مانشستر يونايتد يجدد اهتمامه بماديسون

هل اقترب مانشستر يونايتد من التعاقد مع جوهرة ليستر سيتي؟

ذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد ما زال مهتمًا بالتعاقد مع صانع ألعاب لسيتر سيتي الدولي الإنجليزي جميس ماديسون.

وكان مانشستر يونايتد قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع ماديسون خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية والذي فاوض فيه العديد من الأسماء على رأسهم باولو ديبالا.

ولكن في الآونة الأخيرة ومع فتح باب سوق الانتقالات الشتوية مع بداية يناير الحالي، عاد الحديث عن اهتمام الشياطين الحمر بالنجم الإنجليزي الشاب من جديد.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع ماديسون في الوقت الحالي ولكنه قد يضطر إلى الانتظار حتى نهاية الموسم.

ولكن هناك قلق في مانشستر يونايتد من أن يرفض ليستر سيتي التخلي عن ماديسون في وسط الموسم نظرًا لمنافسة الثعالب على المركز الثاني في الوقت الحالي وتحقيقهم لنتائج إيجابية.

وهذا الأمر هو الذي قد يضطر مانشستر يونايتد إلى الانتظار حتى نهاية الموسم وتجديد مفاوضاته مع اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ستيف بروس يرد على أنباء انضمام لاعبه لمانشستر يونايتد

يذكر أن ماديسون قد قدم أداء مميزًا مع ليستر سيتي هذا الموسم ويعد أفضل لاعبي الفريق رفقة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز جيمي فاردي.