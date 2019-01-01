مانشستر يونايتد يتلقى أنباء محبطة من وكيل جوهرة جلادباخ

الصفقة لن تتم في فصل الشتاء

بعث وكيل أعمال متوسط ميدان بوروسيا مونشنجلادباخ دينيس زكريا، أنباء مُحبطة لنادي مانشستر يونايتد، مفادها باختصار أن موكله لن يغادر متصدر البوندسليجا في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

واقترن اسم صاحب الـ22 عامًا بعملاق البريميرليج في الأسابيع القليلة الماضية، حتى أن بعض الصحف البريطانية، ادعت أن المدير التنفيذي للشياطين الحمر إد وودوارد، ينوي إغراء متصدر البوندسليجا بحوالي 60 مليون جنيه إسترليني لنقله إلى "أولد ترافورد".

ويعتبر زكريا من الأسماء التي لا غنى عنها بالنسبة للمدرب ماركو روز، بعد مساهمته في انتصارات النادي في الآونة الأخيرة، والتي ساعدته على اعتلاء صدارة الدوري الألماني بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه لايبزيج وبايرن ميونخ.

وردًا على التقارير التي تربط مستقبل اللاعب باليونايتد، قال وكيل أعماله لصحيفة "بيلد" واسعة الانتشار في ألمانيا "دينيس لن يغادر النادي في الشتاء، ويمكنني التأكيد بأن التغيير لن يحدث بنسبة 100% في الانتقالات القادمة".

وأشار وكيل الدولي السويسري ماتيو بيدا، إلى أن مثل هذه الشائعات لا تحترم النادي والمدرب وزملائه، تأكيدًا أن موكله لا يفكر سوى في تقديم أفضل ما لديه مع فريقه حتى نهاية الموسم على أقل تقدير.

وتابع حديثه المقتضب "دينيس يتطور بشكل جيد للغاية ويقدم مستويات رائعة في الأسابيع الماضية، لكنه ما زال لديه الكثير ليقدمه للنادي، وهو حريص على إظهار ذلك في جلادباخ بدلاً من التغيير في يناير".

"أن تأتي متأخر خير من ألا تأتي"، مثل معروف يتداوله الجميع عن أهمية حضورك حتى لو كنت متأخراً، ولكن ماذا لو طبقنا هذا المثل في عالم كرة القدم؟ — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 18, 2019

مع ذلك، لفتت الصحيفة الألمانية إلى أنه بالرغم من تصريحات وكيل اللاعب المطمئنة بالنسبة لمدرب جلادباخ ماركو روز، إلا أنه بنسبة كبيرة جدًا لن يستمر مع النادي بعد يورو 2020، في ظل الطفرة الهائلة في مستواه، وكذا العروض الضخمة التي تنهال عليه من حين لآخر، أبرزهم في الوقت الراهن مانشستر يونايتد وآرسنال.