مانشستر يونايتد يتعاقد مع روني الصغير

قام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالتوقيع مع كاي روني، ابن نجم الفريق السابق واين روني، في خطوة مهمة له نحو خططه المستقبلية كلاعب كرة قدم.

روني قام بتأسيس نفسه كأسطورة ليونايتد، حيث لعب 13 عامًا مع النادي الإنجليزي، وخاض أكثر من 500 مباراة مع الشياطين الحمر.

وهو ما جعله الهداف الأفضل في تاريخ النادي الذي انضم له قادمًا من إيفرتون في 2004 بـ37 مليون يورو.

ابنه كاي البالغ من العمر 11 سنة، قرر السير على خطى والده، بالتوقيع على عقد مع فريق الشباب لمانشستر يونايتد.

وقام روني بنشر صورة له مع ابنه أثناء توقيعه لمانشستر بجانب زوجته كولين، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مع قميصه الشهير رقم 10.

Proud day. Kai signing for @ManUtd. Keep up the hard work son ❤️ pic.twitter.com/tTYuUZj7yn