مانشستر يونايتد يتعاقد مع روني الصغير

أسطورة جديدة على الطريق؟

قام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالتوقيع مع كاي روني، ابن نجم الفريق السابق واين روني، في خطوة مهمة له نحو خططه المستقبلية كلاعب كرة قدم.

روني قام بتأسيس نفسه كأسطورة ليونايتد، حيث لعب 13 عامًا مع النادي الإنجليزي، وخاض أكثر من 500 مباراة مع الشياطين الحمر.

وهو ما جعله الهداف الأفضل في تاريخ النادي الذي انضم له قادمًا من إيفرتون في 2004 بـ37 مليون يورو.

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ابنه كاي البالغ من العمر 11 سنة، قرر السير على خطى والده، بالتوقيع على عقد مع فريق الشباب لمانشستر يونايتد.

وقام روني بنشر صورة له مع ابنه أثناء توقيعه لمانشستر بجانب زوجته كولين، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مع قميصه الشهير رقم 10.

Proud day. Kai signing for @ManUtd. Keep up the hard work son ❤️ pic.twitter.com/tTYuUZj7yn — Wayne Rooney (@WayneRooney) December 17, 2020

وعلق لاعب ومدرب ديربي كاونتي الحالي على الصورة:"كاي يوقع لمانشستر يونايتد، أشعر بالفخر الشديد، استمر في العمل الشاق يا بني".

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يذكر أن روني سجل 253 هدفًا مع يونايتد، وفاز بـ16 بطولة مع الفريق، منها 5 ألقاب دوري إنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا.