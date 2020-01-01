مانشستر يونايتد يبدأ في إجراءات تجديد عقد بايلي

مانشستر سيحتفظ بمدافعه الإيفواري لعامين آخرين

أشارت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد بدأ في إجراءات تمديد عقد مدافعه الإيفواري إيريك بايلي لعامين آخرين.

ومن المنتظر أن ينتهي عقد المدافع صاحب الـ 25 عاماً، مع الشياطين الحمر بنهاية يونيو القادم.

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ووفقاً لسكاي سبورت، فإن مانشستر يونايتد يريد تجديد عقد بايلي، لعامين آخرين لينتهي مع نهاية موسم 2021/2022.

وانضم بايلي إلى قلعة مانشستر يونايتد، في صيف 2016 قادماً من فياريال الإسباني، مقابل 38 مليون جنيه إسترليني.

ويعاني اللاعب الإيفواري، من إصابة في الركبة أصابته أثناء الفترة التحضيرية للموسم الحالي، ومن المنتظر عودته للملاعب خلال الفترة القادمة.

بايلي شارك مع الشياطين الحمر خلال 74 منذ ذلك الوقت، محققاً مع الشياطين لقب الدوري الأوروبي، وكأس رابطة الدوري، بالإضافة إلى الدرع الخيرية.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة، ليفربول مساء الأحد القادم في قمة الجولة الـ 23 من البريميرليج.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس من ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة وبفارق خمس نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.