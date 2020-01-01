مانشستر يونايتد ودوني فان دي بيك .. لماذا؟

الشياطين الحمر على بعد خطوة من إعلان أول صفقات الصيف.

فان دي بيك مع برونو فيرنانديش وبول بوجبا؟ كيف؟ هل عاد مانشستر يونايتد للتعاقد مع نجوم لمجرد كونهم نجوم متاحين دون النظر لاحتياجاته؟

شئت ام أبيت، فإن مانشستر يونايتد سيعلن انضمام دوني فان دي بيك من أياكس الهولندي في الأيام القليلة القادمة مقابل 40 مليون يورو مع بعض الإضافات.

انضمام فان دي بيك بهذا المبلغ يعد انتصارًا ظاهرياً لإدارة مانشستر يونايتد ولكنه في حقيقة الأمر فإن أياكس لا يبالغ في مطالباته المادية بل أنه لم يتفاوض مع عرض الشياطين الحمر الاول ووافق عليه فورًا.

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يستطيع فان دي بيك اللعب في كل مراكز الوسط سواء لاعب الوسط المدافع -وهو ما استبعد تواجده فيه تمامًا- ولاعب الـ"Box to box" وصانع الألعاب.

إذن فمع وجود برونو فيرنانديش وبول بوجبا، هل تعاقد مانشستر مع فان دي بيك زائدًا عن الحاجة؟

إجابة هذا السؤال بالنسبة لي ستكون لا ولكن إذا انتهى سوق مانشستر بهذه الصفقة هل سيكون كافيًا؟ الإجابة ستكون لا أيضًا.

يختلف أسلوب لعب فان دي بيك عن بوجبا وبرونو فيرنانديش من حيث التعامل مع الكرة والتحرك بدونها وهو ما سيعطي سولشاير حلولًا جديدة يحتاجها حال تأخر الفوز.

السبب الثاني في جودة بدلاء مانشستر يونايتد الضعيفة وهو ما اضطر سولشاير في نهاية الموسم الماضي للاستمرار باللعب بالثنائي برونو فيرنانديز وبول وجبا رغم الإجهاد الواضح مع سوء مستوى لينجارد وبيريرا.

شارك لينجارد وبيريرا مجتمعين الموسم الماضي في أكثر من 3500 دقيقة دون أي مساهمة تُذكر وبحسب التقارير الصحفية فإن سولشاير سيسعى للتخلص من أحدهما ولن يمانع رحيل كليهما.

السبب الثالث المزدوج هو إراحة بول بوجبا وبرونو فيرنانديش من ضغط المباريات وخلق منافسة ثلاثية على مركزين في وسط ميدان مانشستر يونايتد وهو ما سيساهم في رفع مستوى الجميع.

هل يمكن أن يشارك الثلاثي معًا؟

من الممكن أن يحدث هذا في حالة واحدة وهي خطة الدايموند 2/1/2/1/4 بتواجد بول بوجبا مع فان دي بيك أمام نيمانيا ماتيتش وخلف برونو فيرنانديش كصانع ألعاب.

خطة لا أتوقع ان يعتمد عليها سولشاير تمامًا مع عدم قدرة الظهيرين على تحمل الضغط المنتظر من المنافس ولعب أغلب أندية البريميرليج بوجود الأجنحة.

لعب فان دي بيك في مركز لاعب الوسط المدافع أمر من المستحيلات وسيكون مخاطرة احتمال فشلها أكبر بكثير من نجاحها فوجود لاعب وسط مدافع مثل نيمانيا ماتيتش أمر لا غنى عنه.

في النهاية، حسم مانشستر يونايتد صفقة هو بحاجة إليها فعلًا ولكنها قطعة من أصل خمس قطع يحتاجها ليكون فريقًا قادرًا على المنافسة.

ظهير أيسر ومدافع ولاعب وسط مدافع وجناح أيمن، 4 قِطع ناقصة لمانشستر يونايتد ليكون جاهزًا للمنافسة فكم منها سينضم قبل نهاية سوق الانتقالات؟