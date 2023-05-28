أسطورة مانشستر يونايتد: هالاند؟ احتاج 20 عاماً لكسر رقمي!

هيثم محمد
Haaland Man CIty 2022-23Getty
إيرلينج هالاندمانشستر سيتيمانشستر يونايتدالدوري الإنجليزي الممتاز

هداف مانشستر سيتي هيمن على الكرة الإنجليزية بموسمه الأول

علق أسطورة مانشستر يونايتد أندي كول على كسر هداف مانشستر سيتي أندي كول لرقمه القياسي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لعدد الأهداف.

وسجل كول 34 هدفاً في موسم 1993-1994، وفقط تفوق عليه آلان شيرار، لينجح النجم النرويجي في تحطيم رقمه بالموسم الجاري مع الجار سيتي.

وقال لاعب يونايتد السابق مع "ديلي ميل": "لا أهتم على الإطلاق! بكل صراحة، لست غاضباً بأي شكل من الأشكال لأن الأرقام خُلقت لتُكسر".

وأكمل: "البعض قد يكون متضايقاً ويقولون إن كول يشعر بالغضب، لماذا؟ لأن أحدهم سجل أكثر مني؟ 20 عاماً هي المدة التي احتاجها شخص ما للاقتراب وتحطيمه",

ويعيش هالاند موسماً أول استثنائياً مع سيتي، إذ سجل حتى الآن 52 مرة في 51 مباراة بكل المسابقات، وبلغ مجموع 36 هدفاً في 35 مباراة بالدوري الموسم الجاري قبل الجولة الختامية الأحد.

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