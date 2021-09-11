مباشر مانشستر يونايتد يونايتد ونيوكاسل: رونالدو يُحرز هدفين

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل في إطار رابع جولات الدوري الإنجليزي الممتاز، في أولى مباريات العائد رونالدو

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مانشستر يونايتد 3 × 1 نيوكاسل يونايتد

مباشر، لحظة بلحظة



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80' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول برونو يسجل الهدف الثالث لليونايتد من تسديدة مذهلة على يسار وودمان

75' جرينوود يراوغ ويسدد! ولكن دفاع نيوكاسل يونايتد يشتت الكرة بصعوبة

74' هدوء نسق اللعب قليلًا في الدقائق القليلة الأخيرة

67' أووووووووووووووه خطيررررة من جويلنتون ولكن دي خيا يتصدى للكرة وتخرج لضربة ركنية

تبديل أول في المباراة بخروج سانشو ودخول لينجارد

65' لوك شاو وعرررضية خطيرررة ولكن لاسيلس يشتت الكرة بنجاح إلى ضربة ركنية

61' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ومن غيره؟ رونالدو يحرز هدف التقدم لليونايتد، مرتدة رائعة لمانشستر، شاو ينطلق ويمرر للدون الذي يسددها بين قدمي وودمان

بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب بوجبا بعد تدخل قوي على لاعب نيوكاسل

57' عرررررضية خطيررة من ريتشي ولكنها لا تجد أي من لاعبي نيوكاسل وتمر بسلام على دفاع اليونايتد

55' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول نيوكاسل يُعدل النتيجة عن طريق مانكيو، الظهير الأيمن للمكبايس ينطلق بشكل رائع ويستلم تمريرة ماكسمين ويسدد بقوووة على يمين دي خيا

53' تسديدة من ماتيتش ولكن الكرة عالية جدًا عن المرمى

52' عرررضية قوية من مانكيو تصل إلى ريتشي على الجهة اليسرى، ولكن ريتشي يلعب عرضية سيئة تخرج مباشرًة ضربة مرمى لليونايتد

46' بوجبا يمرر إلى بيساكا الذي يلعب كرة عرررضية ولكنها تمر أمام الجميع، وتخرج رمية تماس لنيوكاسل

بداية الشوط الثاني

45' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول رونالدو يسجل أول أهداف المباراة في أول مباراة له بعد عودته لليونايتد، تسديدة من جرينوود، وودمان يتصدى لها بشكل خاطئ وترتد إلى رونالدو الذي لم يفوت الفرصة لوضعها في الشباك الخالية

42' تسديدة من سانشوووو ولكن الكرة ترتطم بدفاع نيوكاسل

38' أووووه فرصة خطيرة لنيوكاسل عن طريق لونجستاف، لاعب نيوكاسل يحاول مراوغة ماجواير والانفراد بدي خيا ولكن هاري يقطع الكرة بنجاح

36' تسديدة قووووية من ماكسيمان ولكن الكرة تمر بعيدة عن القائم قليلًا

31' ضربة ركنية لليونايتد، الكرة تصل لماجواير الذي يسددها برأسه، ولكن وودمان يمسك بالكرة

30' أووووووووووووووووووه! مرتدة لليونايتد، الكرة تصل لبرونو الذي يمرر لسانشو، جادون يحاول المراوغة والتسديد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

29' أووووووه تسديدة خطيررررررة من برونو فيرنانديز! كانت بحاجة إلى لمسة لتسكن الشباك، ولكن الكرة تمر بمحاذاة القائم

27' ماذا أهدرت يا ويلوك! برونو فيرنانديز يتباطئ في استلام رمية التماس، ويلوك يقطع الكرة داخل منطقة الجزاء ولكنه يسدد الكرة عالية جدًا عن المرمى!

25' برونو فيرنانديز يلمح حارس نيوكاسل وودمان متقدمًا عن مرماه، يحاول تسديد الكرة في المرمى ولكنها تخرج ضربة مرمى للمكبايس

23' تسديدة من ألميرون تصطدم بشاو وترتد إلى ريتشي المنطلق من الخلف بقوة، ريتشي يسددد! ولكن الكرة تصطدم بالدفاع وتصل لدي خيا

22' تسديدة من رونالدو ولكن الكرة تصطدم بدفاع نيوكاسل يونايتد

18' خطيرررررررررة! ضربة ركنية لليونايتد، الكرة تصل إلى فاران الذي يسددها برأسه ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن بقليل!

17' عررررضية من بوجبا ولكن الكرة تصل مباشرة إلى يد وودمان الذي أمسك بالكرة بسهولة

15' وسط نيوكاسل يقطع الكرة من رونالدو ويحاول لعب هجمة مرتدة سريعة، الكرة تتأخر كثيرًا تحت قدمي ماكسمين الذي يمرر لريتشي، ريتشي يسدد! ولكن الدفاع يتصدى لها وتخرج لرمية تماس

10' محاولة أولى خطيرة من رونالو! الدون يراوغ ويلوك ويتجاوز مانكيو ويسدد! ولكن الكرة في الشباك الخارجية

9' رونالدو يبدو متعجلًا جدًا! عرضية يشتتها دفاع نيوكاسل يونايتد، تصل لرونالدو الذي يسجلها برعونة كبيرة بشكل سئ، لتخرج ضربة مرمى للمكبايس

8' تمريرة بينية من بوجبا إلى برونو فيرنانديز الذي يلمس الكرة برأسه، وتصل سهلة إلى يد وودمان حارس نيوكاسل يونايتد

6' انطلاقة رائعة من جويلنتون من الجهة اليسرى، البرازيلي يتجاوز الجميع ولكنه يسدد الكرة ضعيفة! وتخرج لضربة مرمى

4' أوووه تمريرة رائعة من برونو فيرنانديز إلى رونالدو! الذي كاد ينفرد بالمرمى ولكن الدون يفشل في السيطرة على الكرة، تطول منه ويشتتها دفاع نيوكاسل

3' عررضية من بيساكا ولكن دفاع نيوكاسل يشتت الكرة عن طريق مانكيو

بداية المباراة

تشكيل مانشستر يونايتد:

قرر المدرب سولشار الاعتماد على طريقة 4/2/3/1 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-2-3-1

دي خيا

شاو - ماجواير - فاران - بيساكا

بوجبا - ماتيتش

سانشو - فيرنانديز - جرينوود

رونالدو

🚨 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 📋



The news we've all been waiting for... 🤩 #MUFC | #MUNNEW — Manchester United (@ManUtd) September 11, 2021

تشكيل نيوكاسل يونايتد:

قرر المدرب ستيف بروس اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 5-3-2

وودمان

ريتشي - كلارك - لاسيلس - هايدن - مانكيو

ويلوك - لونجستاف - ألميرون

جويلنتون - سانت ماكسيمين

يسعى مانشستر يونايتد لاستغلال الدفعة المعنوية الهائلة بعودة كريستيانو رونالدو للفريق مرة أخرى ويأمل بتحقيق فوز عريض على أرضه ووسط جمهوره أمام نيوكاسل يونايتد الذي لم يحقق سوى نقطة واحدة فقط منذ بداية الموسم الجديد، في مباراة ستكون صعبة للغاية على المكبايس.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستُقام على ملعب أولد ترافورد.