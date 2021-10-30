مانشستر يونايتد ضد توتنهام: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام وذلك في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022

مانشستر يونايتد 1 × 0 توتنهام

مباشر، لحظة بلحظة



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43' تسديدة من لو سيلسو من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة تعلو العارضة بقليل

38' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول رونالدو يُحرز هدف التقدم لمانشستر يونايتد، تمريرة رائعة من فيرنانديش وتسديدة أروع من رونالدو من لمسة واحدة على يمين لوريس

34' أووووووووه بيساكا يتألق ويحرم سون من تسجيل الهدف الأول! تمريرة رائعة من مورا للكوري، الذي كاد ينفرد بدي خيا ولكن بيساكا يعترض تسديدته في الثواني الأخيرة، ويُخرج الكرة لضربة ركنية

32' تسديدة قووووية ورائعة من فريد ولكن لوريس يتصدى لها ويُخرج الكرة لضربة ركنية

27' هدف ملغي لتوتنهام، سجله روميرو ولكن حكم الراية يحتسب تسلل على المدافع الأرجنتيني

24' أوووووه اليونايتد يرد بفرصة خطيرة، عرررضية إلى كافاني الذي يلعبها برأسه ولكن الكرة تمر بجوار القائم

23' أوووووووووه سون يضيع فرصة لا تضيع، تمريرة بينية رائعة للكوري تضعه امام المرمى ولكنه يسدد الكرة عالية عن دي خيا

20' عرررضية من ديفيس، الكرة ترتطم بيد بيساكا، ولكن حكم المباراة يقرر احتساب ركلة ركنية بدلًا من ضربة جزاء

12' عررررضية خطيرة من شاو ولكن الدفاع يشتتها قبل أن تصل إلى رونالدو

7' عرررضية من الجهة اليُمنى لليونايتد، الكرة تصل لكافاني الذي يلمسها برأسه ولكنها تخرج لضربة ركنية

5' تسديدة من الكوري سون، ولكن الكرة تصطدم بفريد وتخرج لضربة ركنية

انطلاق المباراة

تشكيل مانشستر يونايتد:

قرر المدرب سولشار الاعتماد على التشكيل الآتي:

التشكيل| 3-4-1-2

دي خيا

ليندلوف - ماجواير - فاران

شاو - فريد - ماكتوميناي - بيساكا

برونو فيرنانديش

رونالدو - كافاني

🚨 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 🚨



Here's our starting XI for today's trip to Tottenham. #MUFC | #TOTMUN — Manchester United (@ManUtd) October 30, 2021

تشكيل توتنهام:

قرر المدرب نونو سانتو اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-3-3

لوريس

ديفيس - داير - روميرو - إيمرسون

سكيب - هويبرج - لو سيلسو

سون - كين - مورا

Your team to face Manchester United! 👊 pic.twitter.com/1CzZl66YMS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 30, 2021

يسعى اليونايتد لتحقيق الانتصار وتعويض الخسارة الثقيلة التي تعرض لها الفريق على ملعبه في الديربي ضد ليفربول بالجولة الماضية وجعلت منصب سولشار مهددًا، في المقابل فإن السبيرز بحاجة إلى الفوز أيضًا بعد أن هُزم في الديربي اللندني أمام وست هام يونايتد.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وستُقام على ملعب توتنهام هوتسبيرز.