مانشستر يونايتد مُهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا أيًا كان مركزه بالدوري الإنجليزي!

مانشستر يونايتد في ورطة حتى لو رحلت عائلة الجليزرز

يواجه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أزمة من خارج الملاعب قد تطيح بالفريق خارج دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل؛ حتى لو أنهى الموسم في المراكز الأربعة المؤهلة لدوري الأبطال.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي وسط منافسة قوية على الظفر ببطاقات التأهل لدوري الأبطال.

وتقترب عائلة الجليزرز من التخلي عن مانشستر يونايتد وبيع النادي، ويبرز اسم البريطاني السير جيم راتكليف ضمن الراغبين في شراء النادي الذي يشجعه منذ طفولته.

لكن شراء راتكليف لمانشستر قد يشكل أزمة للنادي ويمنعه من دوري الأبطال، لأن رجل الأعمال البريطاني يملك نادي نيس الفرنسي؛ وسيتعين على السير جيم التخلي عن نيس كي يتجنب إقصاء نادٍ منهما من دوري الأبطال إن صعدا سويًا.

ويمنع بحسب قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الناديان المملوكان لمالك واحد في دوريين مختلفين من اللعب بالبطولات الأوروبية ذاتها لضمان النزاهة.

وفي حالة تأهل الناديين وشراء جيم لمانشستر مع استمراره مالكًا لنيس وتأهلهما لدوري الأبطال فنادٍ منهما سيلعب في البطولة الأوروبية الأشهر، ويُحدد بناء على من أنهى فيهما في مركز متقدم عن الآخر؛ فلو احتل نيس المركز الثالث ومانشستر أنهى رابعًا فسيلعب نيس هو بالبطولة.

لكن الأمور ربما لن تتطور لسببين؛ السير جيم لم يشتر مانشستر بعد ولأن نيس حاليًا في المركز السابع برصيد 44 نقطة بفارق 10 نقاط عن موناكو الرابع قبل 10 مباريات من نهاية الموسم.