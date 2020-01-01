مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

مانشستر يونايتد 0 × 0 مانشستر سيتي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

البدلاء / فيليب فودين / اريك جارسيا / ديفيد سيلفا / جواو كانسيلو / إيديرسون مورايش / سيرخيو أجويرو / جابرييل جيسوس

مانشستر سيتي: يبدأ المدرب جوسيب جوارديولا بطريقة (3/4/3) وتضم كلًا من كلاوديو برافو / رودريجو هيرنانديز / فيرناندينيو / نيكولاس أوتاميندي / كايل وولكر / كيفين دي بروينه / إيلكاي جوندوجان / بنجامين ميندي / رياض محرز / رحيم ستيرلينج / بيرناردو سيلفا

البدلاء / تاهيث تشونج / نيمانيا ماتيتش / سيرخيو روميرو / أنجل جوميز / خوان ماتا / أنتوني مارسياال / ديوجو دالوت

مانشستر يونايتد يبدأ المدرب أولى جونار سولشاير بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من ديفيد دي خيا / آرون وان بيساكا / فيكتور ليندلوف / فيل جونز / براندون ويليامز / أندرياس بيريرا / فريد / دانييل جيمس / جيسي لينجارد / ماركوس راشفورد / ماسون جرينوود

تشكيل الفريقين:

في المقابل، تواجد مانشستر سيتي في هذا الدور بعد أن تفوق على أوكسفورد يونايتد في ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وقبلها كان قد حقق الفوز على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما هي عادة الفريق الذي يحظى بقرعة سهلة مقارنًة بغيره في مباريات الكؤوس المحلية.

كان مانشستر يونايتد قد تأهل إلى دور نصف النهائي عقب أن تجاوز كولشيستر في دور ربع النهائي ومن قبله كان قد تخطى عقبة تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في دور الـ16 عندما تفوق عليه بفضل الهدف الرائع الذي سجله راشفورد من كرة حرة مباشرة، أطلقت للعنان المقارنات بينه وبين كريستيانو رونالدو.