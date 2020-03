مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

9’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة إلى جواو كانسيلو الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة فى إتجاه نيكولاس أوتاميندي لكن الحكم يشير بوجود خطأ ضد أوتاميندي

8’ عرضية من فيل فودين من الجهة اليمنى تلقاها رحيم ستيرلينج داخل يسار المنطقة ثم سددها تسديدة مقوسة لكن تألق دافيد دي خيا وابعدها إلى ركنية

7’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من فيرناندنيو على أنتوني مارسيال

6’ عرضية فى إتجاه إيلكاي جوندوجان لداخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

5’ ركنية للسيتي تنفذ بعرضية من بيرناردو سيلفا لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة

4’ تمريرة من جوندوجان فى إتجاه سيرخيو أجويرو على الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

3’ تمريرات قصيرة مستمرة من لاعبي مانشستر سيتي لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات مانشستر يونايتد

2’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي فى منتصف الميدان

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

For the 182nd time, we're under way in the Manchester derby. COME ON UNITED! 🔴⚪️⚫️#MUFC #MUNMCI pic.twitter.com/mN3sZlPCdd