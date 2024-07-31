فيديو | لعنة ريال مدريد؟ "عكازات" ليني يورو تثير الذعر في مانشستر يونايتد!

مشهد لا تحب جماهير الشياطين الحمر رؤيته

كابوس محقق يُهدد ليني يورو مدافع مانشستر يونايتد الجديد، بعدما شوهد وهو يرتدي عكازين مع حذاء واقي، مما أثار المخاوف حول معاناته من إصابة خطيرة.

المدافع الفرنسي الشاب ارتبط كثيرًا بالانتقال إلى ريال مدريد، وكان يعتبر النادي الإسباني هو الوجهة المفضلة له، ولكنه قرر في النهاية الانضمام ليونايتد في صفقة تصل قيمتها إلى 52 مليون جنيه استرليني.

البداية لم تكن مشرقة بالنسبة ليورو مع فريقه الجديد، حيث خرج مُصابًا في الشوط الأول من خسارة مانشستر الودية أمام آرسنال يوم السبت الماضي، في إطار الجولة التحضيرية للموسم المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللاعب شوهد وهو يصعد إلى حافلة الفريق بحذاء واقي وعكازات في مركز تدريب جامعة كاليفورنيا، مما أثار الذعر في قلوب جماهير يونايتد، بوجود إمكانية تعرض الفرنسي لإصابة خطيرة قد تبعده عن الأسابيع الأولى من موسم 2024/2025.

ويأتي ذلك رغم تأكيدات المدرب إريك تين هاج بعد الخسارة 2/1 أمام آرسنال، بأن مدة غياب اللاعب ستكون قصيرة وفقًا للتوقعات المبدئية.

وسيكون من المثير إمكانية رؤية اللاعب وهو يشارك في المباريات مرة أخرى خلال جولة الشياطين الحمر الصيفية، حيث يلعب الفريق ضد ليفربول في 3 أغسطس ثم يواجه ريال بيتيس يوم الأربعاء القادم بمدينة سان دييجو الأمريكية.