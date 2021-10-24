مانشستر يونايتد ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي لموسم 2021/2022

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مانشستر يونايتد × ليفربول

مباشر، لحظة بلحظة



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تشكيل ليفربول:

قرر المدرب يورجن كلوب إجراء العديد من التغييرات ليكون التشكيل كالآتي:

التشكيل| 4-3-3

أليسون



روبيرتسون، كوناتي، فان دايك، أرنولد



هندرسون، ميلنر، كيتا



جوتا، فيرمينو، صلاح

إليكم تشكيل الريدز الخاص بالمواجهة الكبيرة أمام @ManUtd_AR 🔴⚪️ #يونايتد_ليفربول — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 24, 2021

تشكيل مانشستر يونايتد:

قرر المدرب سولشار اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-2-3-1

تير شتيجن



شاو، ليندلوف، ماجواير، بيساكا



فريد، ماكتوميناي



راشفورد، فيرنانديش، جرينوود

رونالدو

يسعى مانشستر يونايتد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في تحقيق انتصار معنوي على خصمه اللدود في الديربي لتعويض الاخفاقات الأخيرة في الدوري، في حين أن ليفربول يرغب بمواصلة الضغط على السيتي وتشيلسي لمزاحمتهم في الصراع على اللقب.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول، في قمة مباريات الجولة التاسعة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022 والتي ستُقام على ملعب أولد ترافورد.