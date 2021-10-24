مانشستر يونايتد ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة
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مانشستر يونايتد × ليفربول
مباشر، لحظة بلحظة
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اختيارات المحررين
تشكيل ليفربول:
قرر المدرب يورجن كلوب إجراء العديد من التغييرات ليكون التشكيل كالآتي:
التشكيل| 4-3-3
أليسون
روبيرتسون، كوناتي، فان دايك، أرنولد
هندرسون، ميلنر، كيتا
جوتا، فيرمينو، صلاح
تشكيل مانشستر يونايتد:
قرر المدرب سولشار اللعب بالتشكيلة التالية:
التشكيل| 4-2-3-1
تير شتيجن
شاو، ليندلوف، ماجواير، بيساكا
فريد، ماكتوميناي
راشفورد، فيرنانديش، جرينوود
رونالدو
يسعى مانشستر يونايتد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في تحقيق انتصار معنوي على خصمه اللدود في الديربي لتعويض الاخفاقات الأخيرة في الدوري، في حين أن ليفربول يرغب بمواصلة الضغط على السيتي وتشيلسي لمزاحمتهم في الصراع على اللقب.
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول، في قمة مباريات الجولة التاسعة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022 والتي ستُقام على ملعب أولد ترافورد.