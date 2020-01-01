سولشاير: لا يمكننا تكرار ما حدث لليفربول وراشفورد قد يغيب

حان موعد كلاسيكو إنجلترا

أكد أولي جونار المدير الفني لمانشستر يونايتد، إمكانية غياب مهاجم الفريق ماركوس راشفورد، عن المواجهة الهامة أمام ليفربول بعد غد الأحد بالدوري الإنجليزي.

راشفورد تعرض للإصابة خلال مواجهة يونايتد أمام ولفرهامبتون بكأس الإتحاد الإنجليزي هذا الأسبوع، ليوجه ضربة قوية للشياطين الحمر أمام الريدز.

اللاعب جاهزيته لم تكن مكتملة ليقوم المدرب النرويجي بإشراكه، ليخرج بعد 16 دقيقة فقط لمعاناته من انتكاسة جديدة ربما تحرمه من كلاسيكو البريميرليج.

وقال سولشاير في المؤتمر الصحفي للمباراة:"ربما لا يستطيع اللحاق بمواجهة ليفربول، سنعطيه الوقت الكافي تماماً للتأكد من موقفه بشكل نهائي".

وأما عن الثلاثي الهجومي راشفورد وأنطوني مارسيال وماسون جرينوود:"ربما نراهم يوماً ما مثل كارلوس تيفيز وواين روني وكريستيانو رونالدو، هذا ما نريده كمشجعين لمانشست يونايتد، ويمكنهم الوصول لهذا المستوى لأن مازال أمامهم الكثير من الوقت".

ومقارنتهم بثلاثي ليفربول:"هم يلعبون منذ فترة طويلة والآن تشاهد المداورة بينهم والتفاهم الكبير، أتمنى تمتع لاعبينا بنفس القدر من التفاهم والتعاون على أرض الملعب، لم يظهرون معاً في الدوري الإنجليزي سوى مرة وحيدة، ولكن سجلوا 4 أهداف في هذه المباراة".

اتهام يورجن كلوب له بالدفاع فقط:"لا أراه اتهاماً ربما مجاملة لأننا ندافع بطريقة جيدة جداً، ونتسبب في الإحباط لمنافسنا وهذه علامة جيدة للاعبينا ولا أرى أي مشكلة في ذلك لاقترابنا من هزيمتهم مرتين".

التعاقد مع بديل لأشلي يونج:"تيموثي يعود بشكل جيدة يلعب على الجانب الأيمن وكذلك ديوجو دالوت تماثل الشفاء، لذلك لا أتوقع تعاقدات جديدة بمركز الظهير".

المنافسة مع ليفربول:"هذا ما نحاول بجد من أجل الوصول له، سنحاول التأكد أن ما حدث لهم لن يتكرر معنا، لا يمكننا الاستمرار 24 سنة بدون الحصول على لقب دوري".

العودة للأنفيلد:"حظيت بالعديد من اللحظات المتباينة في هذا الملعب سواء انتصارات أو هزائم، لذلك عليك التطلع لهذه المباراة، تحدي كبير جداً بالنسبة لنا وللاعبينا أمام متصدر الدوري، لعبنا جيداً على ملعبنا لكن خارج الأرض الأمر يختلف".

أفضل فريق في الدوري:"الدليل عندك بجدول المسابقة، ليفربول هم الأفضل حالياً ولكن عندما يتفوق عليك مانشستر سيتي الوضع قد يتغير، كلاهما جيدان ولكن سيتي يعطيك تحديات مختلفة بطريقة لعبه".

تعيين هاري ماجواير كقائد للفريق:"سيظل يرتدي شارة القيادة لأنه قائد المجموعة، لم أندهش من قدراته وشخصيته في الملعب، لذلك سعيد بتواجده ورغبته في تحمل المسؤولية".

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صفقة برونو فيرنانديس لاعب وسط سبورتنج لشبونة:"لا يمكنني التحدث عن لاعبي الفرق الأخرى، كل تركيزنا الآن على لاعبينا ومواجهة ليفربول في هذه اللحظات".

رحيل يونج:"عمره سيصل 35 سنة في الصيف، ولو حصل على عقد مدته عامين مع أي نادي آخر سيكون ذلك أفضل له بكل تأكيد، رغم استعدادنا لعرض نفس المدة، ولكن على كل حال أشلي خدم النادي كثيراً وساهم في الحصول على العديد من البطولات".

يذكر أن مانشستر يخوض مباراة الأحد في المركز الخامس بجدول البريميرليج بـ34 نقطة، مقابل 39 لتشيلسي الرابع، بينما يأتي ليفربول على الصدارة بـ61 نقطة.