فيديو | أملًا في تأجيل كلاسيكو ليفربول ومانشستر يونايتد .. كاراجر يُزيل الثلوج من آنفيلد وجاري نيفيل يُعيدها للملعب!

موقف طريف بين نجمي الفريقين السابقين

نشرت قناة سكاي سبورتس مقطع فيديو طريف لنجمي ليفربول ومانشستر يونايتد السابقين، جيمي كاراجر وجاري نيفيل، من ملعب آنفيلد قبل القمة التي ستجمع الفريقين بعد ساعة من الآن تقريبًا.

كلاسيكو إنجلترا كان يُواجه شبح التأجيل نظرًا لسوء حالة الطقس في البلاد وهطول الثلوج بغزارة على مدينة ليفربول، لكن النادي أكد إقامة اللقاء في موعده بعد إزالة جميع الثلوج من ملعب آنفيلد.

كاراجر، خلال الفيديو، كان يُحاول إزالة الثلوج من الملعب فيما على الجانب الآخر يُعيدها نيفيل مرة أخرى أملًا في إلغاء اللقاء وتأجيله إلى موعد لاحق يكون فريقه خلاله أكثر جاهزية لمواجهة متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الفيديو، كما هو واضح، كان من باب المزاح بين النجمين، لكن ربما نقل نيفيل مشاعر جميع مشجعي اليونايتد الذين يشعرون بالقلق من تلك المواجهة بعد النتائج الأخيرة للفريقين في البريميرليج، حيث فاز الريدز بالمباريات الثلاث الأخيرة فيما خسرها اليونايتد جميعًا.

ليفربول يتصدر جدول الترتيب برصيد 45 نقطة فيما يقبع اليونايتد في المركز الـ14 بـ22 نقطة.