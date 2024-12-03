مفاجأة .. كلوب يستعين بـ"طريد مانشستر يونايتد" في رحلته الجديدة مع ريد بول

أنباء جيدة للشياطين الحمر

يستعد يورجن كلوب المدير الفني السابق لليفربول، لاتخاذ أولى خطواته، تزامنًا مع توليه منصبه الجديد كرئيس جديد لتطوير كرة القدم في شركة ريد بول.

المدرب الألماني الذي رحل عن الريدز بعد نهاية الموسم الماضي، يبدأ مهامه الرسمية مع الشركة في شهر يناير القادم، ويبدو أنه سيستعين بالهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد السابق.

وهذا ما أكده خبير كرة القدم الهولندي مارسيل فان دير كران، حيث قال إن تين هاج قد يأتي بدلًا من ماركو روز مدرب لايبزيج الحالي، الذي انتشرت أنباء مؤخرًا حول رحيله عن النادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال فان دير كران لشبكة "توك سبورت" الإنجليزية:" تين هاج كان مرتبطًا بلايبزيج قبل الانضمام لمانشستر يونايتد، وهم يواجهون صراعًا حقيقيًا بعد خسارة جميع مبارياتهم في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف:"أعتقد أنهم ينظرون في الوقت الحالي إلى تين هاج، ولو حدث هذا الأمر سيعود بالنفع على مانشستر يونايتد لأنهم سيوفرون الكثير من الأموال".

جدير بالذكر أن تين هاج الذي رحل عن يونايتد في أكتوبر الماضي، قد حصل بالفعل على تعويضات قيمتها 10.4 مليون جنيه إسترليني بعد فسخ عقده الذي كان من المقرر أن يمتد حتى 2026، وفي حالة انتقاله للايبزيج، قد يعني ذلك أنه قد لا يحصل على المزيد من التعويضات من ناديه السابق.