نجم مانشستر يونايتد السابق: كريستيانو رونالدو وافق على ترك ريال مدريد من أجل "مشروع فيرجسون"!

"جاريث بيل كان قريبًا"

فجر الفرنسي باتريس إيفرا، لاعب مانشستر يونايتد، مفاجأة من العيار الثقيل بحديثه عن محاولات الشياطين الحمر لاستعادة كريستيانو رونالدو خلال عام 2013.

وكان رونالدو قد رحل عن مانشستر يونايتد في صيف 2009، لينتقل إلى ريال مدريد في صفقة ضخمة، وبعد 9 مواسم داخل النادي الملكي وموسمين آخرين في يوفنتوس، عاد إلى قلعة أولد ترافورد في مهمة قصيرة لم تدم أكثر من 15 شهرًا.

وحل إيفرا ضيفًا على "البودكاست" الذي يقدمه النجم النيجيري جون أوبي ميكيل، لاعب تشيلسي السابق، متحدثًا عن ذكرياته مع السير أليكس فيرجسون، أسطورة تدريب مانشستر يونايتد.

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وقال إيفرا: "يوم إعلان أليكس فيرجسون اعتزاله التدريب في 2013، كان من أسوأ الأيام في حياتي، أتذكر أنني لم أبك لكنني كنت مصدومًا للغاية".

وأضاف: "السبب وراء صدمتي، كان لأنه قبل إعلان اعتزاله بأسبوعين فقط استدعاني لمكتبة وقالي لي (باتريك انظر إلى هؤلاء الناس.. إنهم يعتقدون أنني سأعتزل الآن لكني أنوي العمل لـ10 سنوات مقبلة، لكننا بحاجة للفوز بدوري الأبطال أكثر من مرة)".

وتابع إيفرا: "فيرجسون تحدث لي وقتها وأكد أن كريستيانو رونالدو اقتنع بالعودة إلى مانشستر يونايتد بنسبة 99%، وكذلك جاريث بيل، النادي رفض دفع 200 مليون يورو من أجله لكنهم الآن مستعدين لدفع مليار".

وختم: "خرجت من مكتب فيرجسون ذلك اليوم في حالة سعادة غامرة، سنعيد رونالدو ونتعاقد مع جاريث بيل، قلت لنفسي لقد بدأ وقت العمل وربح البطولات".