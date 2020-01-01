مانشستر يونايتد قد يعرض على ماتيتش عقدًا جديدًا

أزمة منتصف الميدان تُبقيه في الأولد ترافورد..

قد تقوم إدارة مانشستر يونايتد بمنح لاعبها نيمانيا ماتيتش عرضًا بعقد جديد لمدة عام واحد في سبيل حلّ أزمة منتصف الميدان الحالية في الأولد ترافورد.

وينتهي عقد ماتيتش مع اليونايتد بنهاية هذا الموسم، والمخطط له كان أن يرحل في يناير الحالي من أجل الاستفادة المادية من بيعه بدلًا من الاستغناء عنه مجانًا في الصيف.

إلا أن بعد الإصابات التي ضربت كتيبة أولي جونار سولشاير متمثلة في الثنائي بول بوجبا وسكوت ماكتوميناي، فإن الكفة تميل إلى الإبقاء على الدولي الصربي حتى نهاية الموسم على الأقل.

الجديد ووفقًا لتقارير صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن إدارة الشياطين الحمر تُخطط لمنح ماتيتش عقد لعام إضافي لضمان بقائه لمدة أطول مع الفريق.

مانشستر يونايتد لا يزال يسعى للتعاقد مع برونو فيرنانديز، لاعب سبورتينج لشبونة، والذي بحسب آخر التقارير بات قريبًا من الانضمام إلى النادي الإنجليزي في الأيام القليلة المقبلة.

برونو فيرنانديس يبلغ لشبونة برغبته في الانضمام لمانشستر يونايتد هذا الشهر

لكن وجود فريد وبيريرا فقط في منتصف الملعب يجعل سولشاير يُفضل الاستمرار بصاحب الـ31 عامًا مع جلب لاعب إضافي آخر في نفس المركز.

اسم ديكلان رايس، لاعب وست هام، كان مطروحًا أيضًا، لكن من غير المرجح أن يترك اللاعب فريقه اللندني قبل الصيف المقبل على أقل تقدير.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المرتبة الخامسة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة وبفارق 5 نقاط فقط عن المربع الذهبي.