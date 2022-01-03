مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون: مباشر لحظة بلحظة

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مانشستر يونايتد × وولفرهامبتون

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2' عرررضية من الجهة اليسرى بقدم مارسال ولكن الكرة تمر من أمام الجميع

انطلاق المباراة

تشكيل وولفرهامبتون:

التشكيل | 3-4-3

خوسيه سا

رومان سايس - كونور كودي - ماكس كيلمان

مارسال - جواو موتينيو - روبين نيفيس - نيلسون سيميدو

دانيال بودينس - راؤول خيمينيز - فرانسيسكو ترينكاو

تشكيل مانشستر يونايتد:

التشكيل | 4-2-2-2

دافيد دي خيا

لوك شاو - فيل جونز - رافائيل فاران - آرون بيساكا

سكوت ماكتوميناي - نيمانيا ماتيتش

جادون سانشو - ميسون جرينوود

كريستيانو رونالدو - أدينسون كافاني

📋 Our first starting XI of the new year...#MUFC | #MUNWOL — Manchester United (@ManUtd) January 3, 2022

في المقابل يتواجد وولفرهامبتون في الترتيب التاسع برصيد 25 نقطة، ويسعى الفريق لمواصلة الأداء الجيد الذي يظهر به أمام الكبار، ولكن بتحقيق نتيجة إيجابية هذه المرة بعد أن خسر أمام السيتي وليفربول بهدف نظيف، وتعادل سلبيًا مع تشيلسي.

يسعى اليونايتد للبناء على الفوز الذي حققه في الجولة الماضية على بيرنلي وقدم فيها الفريق أداءًا رائعًا، مع استمرار اعتماد رانجيك على طريقة 4/2/2/2 وتجربته للأسماء المناسبة في تلك الخطة، ويحتل الفريق المركز السابع برصيد 31 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المركز الرابع وفي جعبته مباراتين مؤجلتين.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في ختام مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز والمقامة على ملعب أولد ترافورد.