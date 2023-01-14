مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

مانشستر يونايتد x مانشستر سيتي
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي
|السبت 14 يناير 2023،
14:30 مصر، 15:30 السعودية
|beIN Sports Premium 1
|أولد ترافورد
البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي
تشكيلة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي
قرر تين هاج الاعتماد على العناصر الآتية:
الخطة 4-2-3-1
دي خيا
بيساكا، فاران، شاو، مالاسيا
كاسيميرو، فريد
برونو، إريكسن، راشفورد
مارسيال
تشكيلة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد
أما بيب جوارديولا فسوف يلعب بالشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
إيدرسون
ووكر، أكانجي، آكي، كانسيلو
رودري، دي بروينه، بيرناردو سيلفا
محرز، هالاند، فودين
أهلًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي المقامة في الجولة العشرين من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 على ملعب أولد ترافورد.
مانشستر سيتي يطمح لمواصلة مطاردة آرسنال في صراع الصدارة، بينما مانشستر يونايتد يسعى لتثبيت أقدامه في المربع الذهبي الذي وصل إليه بشكل وئيد مع المدرب الهولندي إريك تين هاج وسط مشاكل كبيرة مر بها فريق ملعب أولد ترافورد أبرزها رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.
لقاء الدور الأول كان كابوسًا لا يطمح اليونايتد في تكراره، حيث فاز السيتي بسداسية مقابل هدفين.
اختيارات المحررين
- بين الكسل وندرة المواهب .. لماذا تنفق الأندية أموالها على "فقاعات"
- ميسي ضد رونالدو وكلاسيكو الأرض .. السعودية تتصدر المشهد الرياضي في العالم
- قصص لا يمكن تصديق بعضها.. يوفنتوس وفرنسا وأبرز المتهمين بالتلاعب في المباريات
- التجربة الدنماركية! إعصار برينتفورد الاسكندنافي "الرقمي" يضرب إنجلترا
- هل يلحق بهم أبو بكر؟ موسى ومونتاري ونجوم كانوا ضيوفًا بالدوري السعودي