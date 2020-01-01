مانشستر يونايتد سيتعاقد مع ديمبيلي في هذه الحالة

سانشو وديمبيلي.. مانشستر يونايتد بين نجم برشلونة ونجم بوروسيا دورتموند

أفادت مصادر صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد قد يذهب إلى خيار التعاقد مع جناح برشلونة الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي بدلًا من سانشو.

وكانت الأخبار قد ربطت بين جناح بوروسيا دورتموند الشاب وبين الشياطين الحمر، حيث أفادت بعض المصادر أن الصفقة تمت إكلينيكيًا.

ولكن في الآونة الأخيرة، ومع الظروف الاقتصادية التي أثرت على كرة القدم بسبب فيروس كورونا وتوابعه، يبدو أن تفاصيل الميركاتو قد تختلف.

المزيد من الفرق

ويرفض بوروسيا دورتموند التفاوض بشأن سعر سانشو الذي سيتجاوز الـ 120 مليون يورو، حيث أكد فاتسكه المدير الرياضي للفريق الألماني أنه لا تفاوض في السعر.

وبناء على ذلك، ذكرت ذا أتلتيك أن البديل بالنسبة لمانشستر يونايتد قد يكون الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي بدأ يخرج من حسابات برشلونة.

وسيكون ديمبيلي أرخص سعرًا وأسهل على مستوى المفاوضات وإنهاء التعاقد سريعًا، مما يجعل إدارة مانشستر يونايتد تبدأ التفكير بشأن النجم الفرنسي.

أخبار الانتقالات: هافيرتس إلى ريال مدريد وميلان يحسم صفقته الأولى

يذكر أن اهتمام مانشستر يونايتد بديمبيلي ليس بالأمر الجديد، حيث كانوا يتابعونه لفترة طويلة وأرادوا بالفعل التوقيع معه في صيف العام 2017، قبل أن يتعاقد معه برشلونة في ذلك الوقت.