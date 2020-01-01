سولشاير يُرسل كشافه الخاص لمتابعة ديكلان رايس

المدرب النرويجي يعمل على دعم خط وسط فريقه

أرسل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعض كشافيه من أجل متابعة ديكلان رايس لاعب وسط وست هام تمهيداً للحصول على خدماته خلال شهر يناير الجاري.

يونايتد يحتاج للتدعيم بخط الوسط، نظراً للنقص الكبير الذي يعاني منه المدرب أولي جونار سولشاير بهذا المركز، والغياب المتكرر لبول بوجبا بسبب الإصابات.

صحيفة "ديلي ميل" أكدت أن سولشاير أرسل كشافه الخاص سيمون ويلز، لمتابعة مباراة وست هام مع شيفيلد يونايتد التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد الجمعة الماضية.

وجاء الهدف الرئيسي من وجوده، هو متابعة رايس على الطبيعة، وإرسال التقرير النهائي للمدرب النرويجي بخصوص نجم وسط الهامرز.

ومن المتوقع قيام مانشستر بمحاولة رسمية للتعاقد مع اللاعب المرحلة المقبلة، سواء بضمه في يناير الجاري، أو الانتظار حتى نهاية هذا الموسم.

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وعلى جانب آخر يطمح يونايتد في إنهاء صفقة التعاقد مع برونو فيرنانديس لاعب وسط سبورتنج لشبونة، ليكون الصفقة الأولى للنادي الإنجليزي بالميركاتو الشتوي.

ومن المتوقع أن يدفع مانشستر مبلغ 51 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب، بالإضافة لـ9 كإضافات، مع وجود إمكانية دخول ماركوس روخو مدافع الفريق في صفقة تبادلية لتخفيض المبلغ.