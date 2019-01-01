سولشاير: ملعب ألكمار من أسوأ ما شاهدت في حياتي

حالة من القلق لدى المدرب النرويجي قبل موقعة الدوري الأوروبي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، استمرار غيابات الفريق، قبل مواجهة ألكمار غداً الخميس بالدوري الأوروبي.

يونايتد تعادل الإثنين الماضي مع أرسنال 1/1 بالدوري الإنجليزي، بغياب الثنائي أنطوني مارسيال ولوك شاو عن صفوف الفريق.

سولشاير قال عن موقفهما غداً:"مارسيال لن يلعب وكذلك إصابته مستمرة بمباراة نيوكاسل في الدوري، لوك شاو أيضاً لن يظهر غداً".

الدفع بالشباب:"ألكمار يمتلك مجموعة صغيرة السن من اللاعبين، وبالنسبة لنا سنحاول الخلط بين العناصر الخبرة والشابة".

ملعب ألكمار:"شعرت بالدهشة الشديدة عندما شاهدته، يعتبر واحداً من أسوأ الملاعب التي رأيتها في حياتي، هناك مواصفات يجب الالتزام بها في مثل هذه البطولات"

المخاوف حول مستوى الفريق:"تستمرون في الحديث عنها رغم تميزنا المباريات الماضية في الهجمات المرتدة، ينقصنا فقط الإنهاء والحسم في بعض الأوقات".

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وتابع:"نحن نعمل على كل شيء في التدريبات الدفاع والهجوم وتسجيل الأهداف، يمكنكم رؤية جودة اللاعبين في كل مباراة، وظيفتكم انتقادنا وأما نحن فعلينا مواصلة العمل فقط".

يذكر أن يونايتد يخوض مواجهة الغد بعد الفوز على أستانة 1/0 بالجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة.