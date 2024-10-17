رونالدو و"راقص البالية" .. بيكهام يختار فريق أحلامه الُمكون من خمسة لاعبين

قائد الفريق من مانشستر يونايتد

اختار النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، فريقه الخماسي المكون من النجوم الذين لعب معهم خلال مسيرته الكروية التي شهدت ارتداء قمصان مانشستر يونايتد، ريال مدريد، ميلان وباريس سان جيرمان.

بيكهام ظهر في البودكاست الخاص بزميله السابق ريو فيرديناند، حيث طلب منه الأخير تشكيل فريق أحلامه من النجوم الذين سبق لهم اللعب بجواره في مشواره الحافل بالملاعب.

واختار أسطورة إنجلترا الثنائي روبرتو كارلوس وباولو مالديني في الدفاع، مع تواجد الفرنسي زين الدين زيدان بخط الوسط، وظهر الحماس الشديد عليه فور ذكر اسم زيزو.

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وقال بيكهام عن زيدان:"إنه ليس فقط أحد أعظم اللاعبين الذين لعبت معهم، ولكنه أحد أكثر المدربين صلابة وشخصية رائعة، تمتع بتمكن كبير في التعامل مع الكرة، يمكنك أن تلعبها له في أي مكان أو ارتفاع أو مستوى أو سرعة، وسيقوم باستلامها بكل بساطة وكأنه لا يحاول بذل أي جهد، الناس كانوا يأتون إلى سانتياجو برنابيو حرفيًا لمشاهدته وهو يتحكم في الكرة، لأنه كان يشبه راقصات الباليه".

وبخط الوسط أيضًا وضع بيكهام زميله السابق روي كين، الذي لعب معه لسنوات في مانشستر يونايتد، واختاره ليكون قائدًا للفريق بسبب الشخصية القتالية التي تمتع بها خلال مسيرته في أولد ترافورد.

وأخيرًا في خط الهجوم، وقع اختيار النجم الإنجليزي السابق على الظاهرة رونالدو، وكشف عن انبهاره الشديد به وبمهاراته في التدريبات والمباريات أيضًا مع ريال مدريد.

يذكر أن بيكهام البالغ من العمر 49 سنة وسبق له خوض تجربة خارج أوروبا مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، يعمل حاليًا كمالك لناد آخر في الولايات المتحدة وهو إنتر ميامي.