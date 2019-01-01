مانشستر يونايتد يوجه البوصلة نحو روما في بحثه عن مهاجم

التقارير تحدثت عن اقتراب يونايتد من ماندجوكيتش

تحدثت تقارير إعلامية في إيطاليا عن أن مانشستر يونايتد تراجع عن ضم ماريو ماندجوكيتش من يوفنتوس في يناير ووجه أنظاره نحو إيدن دجيكو، نجم روما.

وأكدت عدة مصادر أن هناك اتفاق بالفعل بين يونايتد والمهاجم الكرواتي الذي خرج من حسابات يوفنتوس خلال الموسم الجاري.

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وذكرت "كوريري" و"ESPN" أن يونايتد تراجع عن ضم سوبر ماريو بسبب ابتعاده عن الملاعب في الأشهر الأخيرة، وقرر التحرك نحو دجيكو.

وأفادت التقارير أن يونايتد يفضل اللاعب البوسني بسبب سابق خبراته في البريميرليج رفقة مانشستر سيتي قبل انتقاله لصفوف روما.

وتكمن المعضلة أن دجيكو جدد عقده الصيف الماضي مع روما حتى 2022، وذلك بعد أن ارتبط اسمه بالرحيل لصفوف إنتر.

وأوضح التقرير أن الصفقة تحظى بموافقة إدارة النادي الإنجليزي رغم سن البوسني المرتفع، والذي يتعارض مع سياساته التي تفضل الشباب.

ويملك يونايتد حالياً في مركز المهاجم فقط الثنائي الشاب ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال بعد بيع روميلو لوكاكو لإنتر الصيف الماضي.