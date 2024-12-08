كرة الثلج انفجرت في وجهه .. مانشستر يونايتد يُعلن رحيل مديره الرياضي!

المسؤول البارز سدد فاتورة الفشل

أعلن مانشستر يونايتد رسميًا رحيل مديره الرياضي دان أشوورث بعد 6 أشهر تقريبًا من تعيينه قادمًا من نيوكاسل.

أشوورث سدد فاتورة البداية السلبية لليونايتد هذا الموسم، حيث كبرت أخطاءه حتى أصبحت مثل كرة الثلج التي انفجرت في وجهه، سواء تجديد عقد المدرب السابق إيريك تين هاج أو الصفقات المخيبة في سوق الانتقالات الصيفي الأخير.

النادي أعلن في بيان رسمي فسخ عقد أشوورث بالتراضي وقد قدم له الشكر على الفترة السابقة وتمنى له التوفيق مستقبلًا.

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المصادر الصحفية أفادت أن التخلي عن أشوورث كان بقرار المالك جيم رانكليف وعقب اجتماع جمع المدير الرياضي مع الرئيس التنفيذي، عمر براده، والذي كان مسؤولًا بشكل منفرد عن تعيين روبن أموريم.

وحسب موقع "talkSPORT" فإن أشوورث شعر بالتهميش منذ لحظة وصول براده النادي وأنه بات بعيدًا تمامًا عن آليه اتخاذ القرارات الكبيرة، مشيرًا إلى أن تعيين المدرب البرتغالي تحديدًا كان القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث أراد هو مدربًا بريطانيًا مثل جاريث ساوثجيت فيما أصر الرئيس التنفيذي على أموريم مما أحدث خلافًا بين الرجلين.



القرار جاء عقب الخسارة الجديدة لليونايتد في الدوري الإنجليزي، وكانت أمام نوتنجهام فورست يوم أمس 3-2، والتي جمدت رصيد الفريق في جدول الترتيب عند 19 نقطة في المركز الـ13.