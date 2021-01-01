خاص | شيرنجهام: عقلية بوجبا لا تليق بمانشستر يونايتد، ومورينيو يهرب من المسؤولية!

تيدي شيرنجهام نجم توتنهام ومانشستر يونايتد المعتزل يتحدث عن عقلية بول بوجبا وجوزيه مورينيو، وأداء برونو فيرنانديش وغيرها من الأمور.

أشاد تيدي شيرنجهام نجم مانشستر يونايتد وتوتنهام المعتزل بنظيره البرتغالي برونو فيرنانديش وبما يقدمه من مستويات منذ انضمامه لصفوف الشياطين الحمر، في الوقت الذي انتقد فيه بشدة عقلية زميله في الفريق بول بوجبا.

كما قارن المهاجم الإنجليزي الدولي الأسبق بين حقبتي المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وسلفه الأرجنتيني ماوريسيو بويشيتينو في ملعب وايت هارت لين، مفضلًا السير أليكس فيرجسون عليهما.

جاء هذا في حوار خاص مع جول.كوم في مدينة دبي التي وصفها ببيته الثاني، وإليكم أبرز ما جاء فيه:

- ها قد عُدت إلى دبي، يبدو أنك تحب المدينة؟

نعم، إنها مدينة رائعة وخارقة للعادة في فصل الشتاء، لقد جئت إلى هنا مرات عديدة، ولا يبدو أنني سأعود إلى إنجلترا الآن، فأنت تعرف كيف هو الوضع هناك الآن، لكني أحب التواجد هنا.

أحب كل شيء: حفاوة الناس، الأجواء، الفنادق والطعام وملاعب الجولف، أنت تعلم هنا بيتي الثاني!

مورينيو نجح في قيادة توتنهام لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، لكنه قال أنه لا يعد بالفوز بالألقاب! ما رأيك في عمل مورينيو معهم؟

إنها تصريحات اعتيادية من مورينيو، أليس كذلك؟ من دون أن أكون فظًا، أعتقد أنه يعني أن الخسارة ستكون بسبب توتنهام لكن الفوز إن حصل سيكون بفضله، والأمر تسير بتلك الطريقة في عالمه لكني أتمنى أن يجلب الألقاب لتوتنهام، رغم أنه سيواجه خصمًا صعبًا وهو مانشستر سيتي.

تحقيق الألقاب كان ما نسعى من أجله في حقبتي، ومنذ ذلك الوقت وهم يحتاجون لتحقيقه فهم يتعرضون للسخرية من جماهير آرسنال صحيح أنهم كانوا جيدين جدًا مع بوتشيتينو، لكنه لم يفز بشيء وما تتذكره في مسيرتك كلاعب محترف هي الألقاب التي حققتها وجوزيه شخص أثبت أنه يستطيع الفوز، وأتمنى أن يتكرر الوضع مع توتنهام.

"الأمور تسير بتلك الطريقة في عالم جوزيه مورينيو".



"برونو فيرنانديز قام بثورة في مانشستر يونايتد".



تيدي شيرنجهام أسطورة توتنهام ويونايتد السابق يتحدث في حوار خاص مع جول عن الدوري الإنجليزي وكيف يرى المنافسة هذا الموسم pic.twitter.com/AJgMUQg11k — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 17, 2021

ما رأيك في حقبة بوتشيتينو مع توتنهام؟

كنت أحب الطريقة التي كان يستحوذ بها توتنهام على المباريات وكيف كان الفريق ينتقل لملعب الخصم بنفس الطريقة التي يفعلها بيب مع مانشستر سيتي، كنت أحب طريقة لعبهم للكرة ومن السيء جدًا أنهم لم يفوزا بأية ألقاب.

البعض قد يقول أنهم كانوا محظوظين ببلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، لكني لا أتفق مع ذلك، لقد كافحوا من أجل المضي قدمًا عندما كانت الأمور معقدة، وقد بلغوا النهائي، صحيح أنهم لم يفوزوا أمام ليفربول لكن الوضع كان يبدو جيدًا من الخارج وبالطريقة التي أرى بها الأمر، لقد كنت غاضبًا جدًا بسبب الطريقة التي انتهت بها الأمور بالنسبة لبوتشيتينو.

- اللعب بشكل جيد مع بوتشيتينو أو الفوز بالألقاب مع مورينيو؟

سؤال صعب، لما لا نجمع بين الأمرين؟ أعتقد أن السير أليكس فيرجيسون هو الخيار الأمثل لقد كان يتمتع بعقلية صعبة، لكنها كانت عقلية الفوز لكنه كان يقول أننا نلعب من أجل مانشستر يونايتد وعلى الخصم أن يعي ذلك ويجب أن نلعب في وسط ميدان الخصم

ويجب أن يعلموا أننا فريق قوي وعليهم اللعب بشكل جيد إن أرادوا الفوز علينا، بوتش ومورينيو يتواجدان في الطرفين المتضادين للعبة، أليس كذلك.

- ما رأيك في مانشستر يونايتد وحظوظه في التتويج؟

عندما تملك الجودة التي يملكها مانشستر يونايتد كل شيء ممكن أن يحدث ويجب أيضًا أن نُشيد بسولشاير فالأمور لا تحدث بالصدفة، فأنت مطالب بالتواجد مع اللاعبين وأن تكون متأكدًا أنهم معك في نفس الصف، ما زال الفريق بحاجة لبعض الإضافات والتطوير ولكنه الأمور إيجابية بعض الشيء.

شاهدنا في السنوات الأخيرة ما حصل عندما لم يكن اللاعبون في صفك فهم يقودون للمدرب للإقالة، وأعتقد أن الأمور تبدو جيدة بالنسبة لمانشستر يونايتد وأولي.

- هل برونو فيرنانديش أفضل لاعب تعاقد معه اليونايتد منذ رحيل فيرجيسون؟

من حسن حظ مانشستر يونايتد أن برونو كان له تأثير مفاجئ ورائع، فالأمر لا يحصل دائمًا مع اللاعبين الأجانب الذين يأتون للدوري الإنجليزي وبالنسبة له، لقد وصل للنادي وقدم مستويات مرتفعة منذ البداية، وقد قام بثورة في مانشستر يونايتد، وبفضل أهدافه وتمريراته الحاسمة وأرقامه، يُمكننا القول بأنه واحد من بين أفضل تعاقدات مانشستر يونايتد.

- ما رأيك في تطور راشفورد ومارسيال؟

عندما تتابعهما معًا، أنت لا تستطيع تحديد مركز معين لهما في الملعب فكلاهما يستطيعان أن يلعبا في رأس الحربة، لكنهما لا يسجلان ما يكفي من الأهداف، وكلاهما يستطيعان اللعب في الجناح الأيسر، لكنهما لا يمرران ما يكفي من العرضيات للمهاجم، هما لاعبان غير مستقران، فلا يستطيعان اللعب في المركز رقم 10 أيضًا، ووضعهما غريب.

- ماذا عن مستقبل بوجبا؟

من يدري ما سيحصل مع بوجبا؟ إنه في وضع متقلب لا يليق بلاعب مثله، قيمته كلاعب كبيرة بالتأكيد ويتمتع بالموهبة وبالجودة، لكن هناك الكثير من التقلبات بخصوصه وعندما تلعب في مانشستر يونايتد، لا يُمكنك القيام بذلك.

عندما تكون لاعبًا كبيرًا، لا يُمكنك أن تترك الفريق هكذا قد يحصل الأمر لبضع مباريات حتى يعود لمستواه لكنه دائمًا ما كان هكذا متقلبًا، وهناك أسئلة كثيرة حوله ولا يُمكن للأمور أن تسير بذلك الشكل، عليه أن يكون ملتزمًا مع مانشستر يونايتد وأن يحاول أن يكون لاعبًا عظيمًا معه ما دام في صفوفه وأن يظهر ذلك لكل المشككين لكن ولا يبدو أنه يملك تلك العقلية.