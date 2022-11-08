مانشستر يونايتد حدد خليفته.. "الشياطين الحمر" يدفعون رونالدو إلى ناديه الأسبق!

هل وصل الحال لهذه الدرجة يا برتغالي؟

يبدو أن الأمور تذهب الآن في اتجاه رحيل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد، كل الأطراف ربما تسعى لتسهيل عملية كتلك.

شبكة "سكاي" أفادت بأن مسؤولي يونايتد يتوقعون مغادرة رونالدو في الشتاء، لضمان فرصة لعب أكبر من التي يحصل عليها مع المدرب الهولندي إريك تين هاج.

الأخير بدوره يطمح في وصول خليفة محتمل لرونالدو في الفريق، الأعين تنظر بعين مهتمة إلى الكاميروني تشوبو موتينج لاعب بايرن ميونخ الذي يتألق في الآونة الأخيرة.

أما بالنسبة للفريق الذي يتوقع رحيل رونالدو إليه في الشتاء، فمن المتوقع أن يكون سبورتنج لشبونة وفق تأكيدات الشبكة.

العودة إلى حيث نشأ سيظل خيارًا مطروحًا على طاولة رونالدو، ولكن عدم لعب دوري أبطال أوروبا بشكل قاطع سيكون هو التحدي الأبرز، لأن سبورتنج لشبونة غادر التشامبيونز ووقع في مواجهة ميتيلاند الدنماركي في دور الـ 16 بالدوري الأوروبي.