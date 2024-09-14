رونالدو السبب؟ السر الحقيقي وراء جلوس جارناتشو على الدكة أمام ساوثامبتون

منشور مثير للجدل تسبب في ظهور العديد من التكهنات

هل وقع في ورطة بسبب كريستيانو رونالدو؟ حالة شديدة من الجدل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استبعاد أليخاندرو جارناتشو من التشكيل الأساسي لمواجهة مانشستر يونايتد وساوثامبتون.

المدرب إريك تين هاج قرر عدم الاعتماد على اللاعب في القائمة الأساسية للفريق، ودفع به كبديل لماركوس راشفورد في الدقيقة 73 من عمر المباراة التي تقام اليوم، السبت، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي، وسط تساؤلات حول السبب الرئيسي وراء ذلك.

البعض اعتقد أن المدرب الهولندي استبعد اللاعب الأرجنتيني، بسبب إعجابه بمنشور على وسائل التواصل يستعرض تصريحات كريستيانو رونالدو التي خرج فيها من أجل الهجوم بشكل عنيف على تين هاج.

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الصحفي فابريتسيو رومانو قال إن الأمر ليس كذلك، ولا يتعلق أبدًا للمنشور، بل تم استبعاد اللاعب لسبب تكتيكي بحت ليس له أي علاقة بالمنشور المثير للجدل.

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وكان جارناتشو قد بدأ كأساسي في مباراة واحدة فقط مع مانشستر هذا الموسم، وكانت ضد ليفربول، بينما دخل بديل ضد كل من فولهام وبرايتون.

جدير بالذكر أن صاحب الـ20 سنة كان أحد أكثر اللاعبين فعالية في مانشستر يونايتد الموسم الماضي، حيث سجل 7 أهداف في الدوري الإنجليزي ولعب 4 تمريرات حاسمة مع الشياطين الحمر.