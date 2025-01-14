مانشستر يونايتد الأكثر تضررًا .. فاتورة أخطاء تقنية الفيديو تخالف توقعات جمهور البريميرليج!

الإحصائيات تكشف تطور أداء حكام الـVAR

كشفت تقارير صحفية، عن تقارير لجنة متابعة أداء الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال أول 19 جولة من عمر المسابقة، وركزت على أخطاء تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

ونشرت شبكة "ESPN" الإسبانية، القائمة الرسمية لأخطاء تقنية الفيديو في البريميرليج والتي سجلتها لجنة متابعة المباريات الرئيسية منذ الجولة الأولى وحتى الجولة 19، والتي أقيمت خلال في الفترة من 29 ديسمبر 2024 إلى 1 يناير 2025.

واستعرضت الشبكة، أخطاء تقنية حكم الفيديو، سواء في التدخل أو أنها لم تتدخل لتصحيح خطأ واضح، حيث تشمل القائمة الحوادث التي تعتقد اللجنة أنها كانت أخطاء من الحكم، لكنها لم تصل إلى الحد الأدنى لمراجعة الفيديو، كما تُقيم اللجنة أيضًا البطاقات الصفراء الثانية لتحديد البطاقات الحمراء الخاطئة أو المفقودة.

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وأشارت إلى أن هناك 3 تدخلات غير صحيحة من تقنية حكم الفيديو المساعد، بينما كان من المفترض أن تتدخل التقنية في 7 حالات لتصحيح أخطاء واضحة لحكم الساحة، بينما كنا هنا 12 قرارًا خاطئًا على أرض الملعب، لكنها لم تصل إلى حد التدخل بالفيديو.

وأوضحت: "هناك 5 بطاقات صفراء ثانية غير صحيحة تسببت في ظهور البطاقة الحمراء، بينما كانت هناك 3 حالات تم خلالها تفويت إعطاء بطاقات صفراء ثانية".

ووفقًا للإحصائيات، فإن تقنية الفيديو في موسم 2024-2025، تتحسن بشكل كبير عن المواسم الماضية، حيث أنه خلال 57 حالة حدثت 3 أخطاء فقط بالتدخل و7 حالات صحيحة لم يتدخل حكم الفيديو لتصحيحها، بإجمالي 10 أخطاء، وهو معدل منخفض قياسًا بأخطاء موسم (2022-23) التي وصلت إلى 23 خطأ، وموسم (2023-24) بواقع 20 خطأ.

وأشار التقرير، إلى أنه من بين الأندية الأكثر تضررًا من أخطاء تقنية حكم الفيديو المساعد، نجد برينتفورد، مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد، بواقع حالتين لكل منها، في حين أن أندية إيفرتون وليستر سيتي كانت الأكثر استفادة.

وتوحي هذه الأرقام، بأن تقنية حكم الفيديو المساعد قد تحسنت بشكل ملحوظ هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومع ذلك، فإن الإحصائيات لا تعكس القصة الكاملة، لأن المشجعين والأندية يواصلون الشكوى بشأن معايير التحكيم العامة.