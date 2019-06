مانشستر يونايتد يعلن رسمياً ضم بيساكا

أعلن مانشستر يونايتد رسمياً التعاقد آرون وان بيساكا، ظهير كريستال بالاس، بعد مفاوضات طوال الأيام الماضية بين الطرفين.

وخضع وان بيساكا للفحوصات الطبية مساء الجمعة، ثم أمضى العقود الرسمية مع يونايتد بحضور عائلته في مقر النادي.

ونشر يونايتد عبر موقعه الرسمي أن اللاعب أمضى عقداً لمدة خمس سنوات، ووجود بند بإمكانية التمديد لعام إضافي.

وعلق أولي جونار سولشار، مدرب الفريق، على الصفقة مع الموقع قائلاً: "هو أحد أفضل المدافعين الشباب في البريميرليج".

It's official — @AWBissaka is a Red 🔴 #MUFC