مانشستر يونايتد بصدد الإعلان عن صفقتين ضخمتين اليوم

نبأ سعيد لجمهور الشياطين الحمر..

حددت إدارة مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد ليكون موعدًا لإجراء الكشف الطبي للثنائي إدينسون كافاني وأليكس تيليس، لاعب بورتو، تمهيدًا لإعلان ضمهما رسميًا قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

وكانت التقارير من الصحف قد أكدت أن كافاني أنهى الاتفاق مع إدارة يونايتد على كافة التفاصيل لينضم إلى أولد ترافورد، فيما تواجدت أزمات بين النادي الإنجليزي ونادي بورتو بشأن تيليس.

وبحسب ما أورده الصحفي الموثوق فابيريزو رومانو، فإن أخيرًا إدارة يونايتد توصلت إلى اتفاق مع نظيرتها في بورتو ويتبقى بعض التفاصيل سيُسدل عليها الستار في وقت لاحق هذا المساء.

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اللاعبان سيخضعان للفحص الطبي اليوم وقد يتم الإعلان عن الصفقة في وقت متأخر أو صباح الغد، لتكون إدارة إد وودارد قد لبّت أخيرًا طلبات أولي جونار سولشاير في الميركاتو.

and have reached an agreement for Alex Telles! Last details to be sorted on next few hours, then medicals and official announcement. Here we go soon! 🔴 #MUFC #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 4, 2020

ولا تزال جماهير وإدارة مانشستر يحلمان بأن ينتهي السوق بالتعاقد مع جادون سانشو، غير أن إدارة بوروسيا دورتموند تواصل التعنت وترفض التخلي عنه إلا بـ125 مليون يورو.

صفقتا كافاني وتيليس لن يكونا أول خطوات المانيو في الميركاتو الصيفي، حيث سبق وأن ضم العملاق الإنجليزي دوني فان دي بيك من أياكس نظير 40 مليون يورو الشهر الماضي.

يذكر أن بداية مانشستر يونايتد لهذا الموسم لم تكن على ما يرام، حيث هُزم محليًا مع كريستال بالاس وظهر بصورة متواضعة جدًا أمام برايتون رغم الفوز، ليخرج سولشاير ويؤكد أنه في حاجة إلى بعض الصفقات قبل نهاية السوق.