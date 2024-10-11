مانشستر يونايتد؟ سولشاير يرفض تدريب الدنمارك من أجل "الوظيفة الكبرى"!

المدرب النرويجي يقترب من العودة

قام أولي جونار سولشاير المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، برفض فكرة الانتقال لتدريب منتخب الدنمارك، وذلك من أجل فرصة أخرى مع أحد الأندية الأوروبية الكبرى.

الاتحاد الدنماركي لكرة القدم تواصل مع سولشاير بشأن الوظيفة الشاغرة حاليًا، ولكن النرويجي رفض إجراء المزيد مع المحادثات لخلافة المدرب السابق كاسبر هجولماند.

وقال موقع " Tipsbladet" إن هذا الرفض يأتي بسبب إجراء سولشاير لمفاوضات أخرى مع أحد الأندية الكبرى بشأن وظيفة تدريب رئيسية، لذلك هو لا يريد التفاوض مع أي طرف آخر.

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ولم يقم الموقع بتحديد اسم الفريق الذي يتفاوض معه صاحب الـ51 سنة في الوقت الحالي، ولكن من المنطقي طرح اسم مانشستر يونايتد بسبب التكهنات حول إمكانية رحيل الهولندي إريك تين هاج بسبب النتائج السيئة للفريق هذا الموسم.

يذكر أن سولشاير سبق له تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر 2018، قبل أن يرحل في نوفمبر 2021، والآن يعمل كمحلل في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.