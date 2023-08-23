مانشستر يونايتد أم ليفربول؟ قرار من فيورنتينا قد يدمر أحلام أمرابط الإنجليزية

هدى عزيز
Sofyan Amrabat Morocco Liverpool Feature GFXGetty
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فيورنتينا يضع خيارين أمام لاعبه المغربي لحسم مستقبله.

يتواصل الحديث عن مستقبل المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا بعد ارتباطه بالرحيل عن الفريق الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

أمرابط يُعد هدفًا للعديد من الأندية في الميركاتو الصيفي على رأسهم أتلتيكو مدريد، ليفربول ومانشستر يونايتد.

وبحسب ما نشرته صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن فيورنتينا منح اللاعب المغربي مدة تتراوح ما بين 48 إلى 72 ساعة من أجل حسم مستقبله سواء بالرحيل أو الاستمرار داخل صفوف الفريق.

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وغاب سفيان عن اللقاء الافتتاحي لفيورنتينا في الدوري الإيطالي لهذا الموسم، حيث فاز فريقه على جنوي بنتيجة 4/1.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيورنتينا يرغب في حسم اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا لمستقبله قبل غلق نافذة الانتقالات الصيفية، من أجل الحصول على بديل مناسب للاعب الوسط.

يذكر أن فيورنتينا يضع 30 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل أمرابط هذا الصيف.

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