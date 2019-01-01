زيارة مدير مانشستر يونايتد تفتح الباب أمام عرض سعودي جديد

هل تتقدم السعودية السعودية بعرض جديد لشراء مانشستر يونايتد الإنجليزي؟

تواجد ريتشارد أرنولد مدير نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في المملكة العربية السعودية، وذلك في زيارة ثانية له، وتم تفسيرها على أنها خطوة جديدة لشراء ناديه.

ويسعى الأمير محمد بن سلمان شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة ستتجاوز قيمتها 3 مليارات جنيه استرليني.

وأشارت صحيفة "صن" الإنجليزية إلى أن محمد بن سلمان يسعى للحصول على حصة عائلة جلازر المالكة للنادي، والتي تصل إلى 91% من أسهم النادي.

الحديث حول اقتراب شراء محمد بن سلمان لنادي مانشستر يونايتد، ازداد مؤخرًا بعد تواجد ريتشارد أرنولد إلى السعودية، في الزيارة الفترة الأخيرة، حيث جلس مع مسؤولين سعوديين وأيضًا أشخاص من الأسرة المالكة، في منزل فيصل أبو ساق.

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ريتشارد أرنولد قال خلال الجلسة: "شكرًا على الترحيب الرائع الذي حظينا به في الرياض، ونحن مانشستر يونايتد حيث نمتلك أكثر من مليار مشجع حول العالم".

مالك يونايتد تابع: "مبارايتنا تذاع من خلال 80% من محطات التلفاز، ونتواصل مع أكثر من 200 مشجع حول العالم".

وكانت عائلة جلازر رفضت عرضًا من السعودية لشراء النادي، وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن هناك رغبة لتقديم عرض جديد.