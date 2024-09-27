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علي سمير

"هذا ردي لو طلبتني العائلة" .. رسالة قوية من سولشاير عن عودته لمانشستر يونايتد

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شكوك مستمرة حول مصير إريك تين هاج

أبدى أولي جونار سولشاير المدرب الأسبق لمانشستر يونايتد، ترحيبه بإمكانية العودة إلى الشياطين الحمر من جديد وسط الجدل المثار حول إريك تين هاج.

المدرب الهولندي يعاني من حملة هجوم عنيفة على مدار الأسابيع الماضية، بسبب المستوى المتخبط في الدوري الإنجليزي، بالإضافة لسقوط الفريق في فخ التعادل 1/1 أمام إف سي تفينتي في الجولة الافتتاحية للدوري الأوروبي.

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وعن إمكانية عودته لمانشستر مرة أخرى قال سولشاير في منتدى أوسلو للأعمال:"لو عائلتك طلبت منك التواجد ستقول نعم في كل يوم من أيام الأسبوع".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف النرويجي الذي رحل عن منصبه في 2021:"يبدو من الخطأ الحديث عن وظيفة أشخاص آخرين، ولكن لو عرضوا علي العودة سأقول نعم".

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المباراة التالية

ويعود يونايتد للظهور مرة أخرى في الجولة القادمة من البريميرليج في مواجهة صعبة ضد توتنهام، قبل السفر إلى البرتغال للعب أمام بورتو في الدوري الأوروبي، طمحًا في تغيير الصورة السيئة للفريق هذا الموسم.

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