مفاجأة | "على الجماهير مراقبة تطورات الصفقة جيدًا!" .. مانشستر يونايتد يخطط لخطف نجم الأهلي

اللاعب قد يرحل إلى الدوري الإنجليزي قريبًا..

في مفاجأة من العيار الثقيل.. بات أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، "مرشحًا قويًا" للانتقال إلى العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، خلال الفترة القادمة.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الأهلي يُعاني من تراجع كبير في النتائج "محليًا"، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ حيث خسر لقب السوبر السعودي، قبل أن يودع كأس خادم الحرمين الشريفين مبكرًا، مع احتلال "المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا للإعلامي الرياضي بن جاكوبس، يخطط مانشستر يونايتد للتعاقد مع إيفان توني، مهاجم الأهلي؛ لتعزيز خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم.

جاكوبس كشف في تصريحات مع "ستريتفورد بادوك"، عن أن روبن أموريم، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، وضع التعاقد مع قلب هجوم جديد على رأس أولوياته؛ حيث يأتي توني ضمن قائمة من اللاعبين المرشحين لذلك.

GOAL

وأوضح الإعلامي الرياضي أن العملاق الإنجليزي حاول التعاقد مع فيكتور أوسيمين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي "المعار" إلى جلطة سراي؛ إلا أنه فشل في ذلك.

وأضاف: "كما يرغب مانشستر يونايتد في التعاقد مع فيكتور جيوكيريس، مهاجم نادي سبورتنج لشبونة؛ لكنه يعرف أن الصفقة صعبة للغاية، خاصة مع وجود منافسة قوية من آرسنال؛ ليتم تحويل الأنظار إلى توني".

وأشار بن جاكوبس إلى أن مهاجم الأهلي الحالي؛ كان هدفًا كبيرًا لإدارة مانشستر يونايتد، وذلك قبل انتقاله إلى الملاعب السعودية من بوابة الأهلي.

واختتم جاكوبس تصريحاته؛ بالقول: "لا أريد أن أؤكد بأن صفقة تعاقد مانشستر يونايتد مع إيفان توني نشطة؛ لكن.. مستقبل اللاعب يستحق المتابعة جيدًا من الجماهير، خاصة في صيف عام 2025".

جدير بالذكر أن توني البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى الأهلي في صيف عام 2024، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برينتفورد؛ حيث سجل 9 أهداف وصنع 3 آخرين، خلال 19 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.