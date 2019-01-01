مانشستر يونايتد في حاجة لإبراهيموفيتش

الحديث حول احتمالية عودة زلاتان إبراهيموفيتش لمانشستر يونايتد يتزايد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تكاثرت الأقاويل في الفترة الأخيرة حول احتمالية عودة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعاني الشياطين الحمر من أزمة هجومية بعد رحيل الثنائي أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو إلى إنتر الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الأخير دون تعويضهما بأي لاعب.

ومع الإصابات واقتصار عناصر الهجوم على مارسيال وراشفورد ومعهما لينجارد، يحتاج مانشستر يونايتد إلى مهاجم قادر على تسجيل الأهداف وترجمة الفرص.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 23, 2019

ومؤخرًا، تم طرح اسم زلاتان إبراهيموفيتش من أكثر من صحفي ومصدر موثوق، كما طالب به عدد من اللاعبين القدامى والمحللين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلايتون بلاكمور إن انضمام إبراهيموفيتش إلى صفوف مانشستر يونايتد في حال حدث بالفعل كما تتنبأ بعض المصادر سيكون إضافة رائعة مرة أخرى، إذ سيتعاقد اليونايتد مع أفضل لاعب داخل منطقة الجزاء في العالم حسب رأيه.

وفي الوقت الحالي، لا يبدو أن هناك الكثير من مهاجمي الصندوق المتوفرين لمانشستر يونايتد من أجل الاختيار، الأمر الذي يعزز من فرضية عودة المهاجم السويدي الذي يلعب للوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

مارسيلو يعترف: نحن نتوج بالجوائز بفضل ريال مدريد

يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش قد غادر الشياطين الحمر صوب الولايات المتحدة الأمريكية في شتاء العام 2018 بعدما أفقدته الإصابة كثيرًا من مستواه.