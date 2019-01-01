رسميًا - أسطورة مانشستر يونايتد ينضم لطاقم تدريب فريق درجة رابعة

أندي كول نجم مانشستر يونايتد المعتزل ينضم لطاقم تدريب فريق ماكليسفيلد تاون بداية من الشهر الجاري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي ماكليسفيلد تاون عن نجاحه في التوصل لاتفاق مع أندي كول نجم مانشستر يونايتد السابق من أجل الانضمام للجهاز الفني الخاص بالفريق.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الانترنت، وأكد خلاله أن كول سينضم للفريق بشكل جزئي.

وكتب النادي: "ماكليسفيلد تاون سعيد بالإعلان عن انضمام مهاجم منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق أندي كول للفريق الفني، بشكل جزئي".

ويا، أوكوتشا و10 نجوم لباريس سان جيرمان قبل ثورة الخليفي

ويعد أندي هو ثالث هداف لتاريخي للدوري الإنجليزي برصيد 289 هدفًا سجلهم بقمصان مانشستر يونايتد وسيتي ونيوكاسل وبورتموث وعدة أندية أخرى.

وأعرب كول عن سعادته بالانضمام للطاقم الفني في الفريق كتجربة جديدة في علاقته مع كرة القدم، من خلال تصريحات أدلى بها للموقع الرسمي.

ملوك التغيير - أكثر اللاعبين استبدلًا في المباريات خلال آخر 10 سنوات

جدير بالذكر أن فريق ماكليسفيلد تاون يلعب بدوري الدرجة الرابعة الإنجليزي ويحتل في الوقت الحالي المركز الـ 23 بعد مرور 28 جولة برصيد 24 نقطة.