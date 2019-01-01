مانشستر يونايتد أراد سمولوف قبل التعاقد مع سانشيز

المهاجم الروسي الذي كان أولوية لمانشستر يونايتد قبل سانشيز وديبالا وجريزمان

كشفت مصادر صحفية أن فيكتور سمولوف المهاجم الدولي الروسي قد كان أولوية لمانشستر يونايتد بدلًا من التعاقد مع أليكسيس سانشيز.

وكان سمولوف قد قدم انتقل إلى لوكموتيف موسكو صيف العام 2018 قادمًا من كارسوندار بعد مستوى مميز قدمه مع الفريق ومع منتخب بلاده في كأس العالم.

وبينما كان الحديث ما زال وليدًا عن موهبة روسية قادمة، كان مانشستر يونايتد يفضل الاستثمار في سمولوف بدلًا من البحث عن الأسماء الكبيرة.

وحسب المصادر، فإن سمولوف والذي يخطف الأنظار من جديد اليوم بأدائه مع الفريق الروسي قد كان مرشحًا للانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد.

وحسب وكيل أعماله فإن سمولوف كان مفضلًا بالنسبة لإدارة مانشستر يونايتد عن المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز الذي انضم للشياطين الحمر في يناير قبل الماضي.

وأضاف أيضًا أن عدم التعاقد مع الجناح الروسي هو من جعل مانشستر يونايتد يسعى لضم أنطوان جريزمان ومن بعده باولو ديبالا قبل أن يفشل في التعاقد مع كليهما ويفشل سانشيز في تجربته القصيرة مع الشياطين الحمر.

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد اعتمد على أكاديميته في إخراج خيسي لينجارد وماركوس راشفورد وكذلك جدد الثقة في مارسيال لقيادة خط هجوم الفريق في الموسم الحالي.