مانشستر يونايتد ضد أتالانتا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة مانشستر يونايتد ضد أتالانتا وذلك في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022

مانشستر يونايتد 0 × 2 أتالانتا

مباشر، لحظة بلحظة



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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر أتالانتا على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين

45' أوووووووووووه خطيرة مرة أخرى لليونايتد! تمريرة طولية رائعة تصل إلى راشفورد الذي يسدد كرة قوووية ولكنها تصطدم بالقائم

45' أوووووووووووووه خطيرة لليونايتد! تمريرة رائعة من برونو إلى فريد الذي توغل بشكل ممتاز، وسدد كرة قووية ولكنها تمر بجوار القائم بقليل

41' تسديدة من موريل ولكن دي خيا يمسك بالكرة

36' فرصة لرونالدو الذي توغل داخل منطقة الجزاء، ولكنه يتعثر أثناء تسديد الكرة.. البرتغالي يطالب بالحصول على ركلة جزاء، ولكن حكم المباراة يقرر استمرار اللعب

بول بوجبا يُجري عمليات الإحماء

28' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول أتالانتا يحرز الهدف الثاني عن طريق ديميرال، ركنية للفريق الإيطالي، الكرة تصل للمدافع التركي الذي سددها برأسه بشكل رائع على يمين دي خيا

25' عرررضية من الجهة اليسرى للليونايتد بقدم برونو فيرنانديش، ولكن ديميرال يعترض الكرة وتخرج لضربة ركنية

21' تسديدة من برونو فيرنانديش من خارج منطقة الجزاء ولكن الدفاع يعترض الكرة

19' أوووووووووه موسو يحرم اليونايتد من تسجيل التعادل! انطلاقة رائعة من رونالدو وعرضية، يشتتها دفاع أتالانتا وتصل إلى فريد الذي يسددها قووووووية ولكن موسو يتصدى لها ويُخرج الكرة لضربة ركنية

14' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول باساليتش يحرز الهدف الأول لأتالانتا، عررررضية رائعة من زاباكوستا تصل إلى الكرواتي الذي سددها في الشباك بكل سهولة

11' مانشستر يونايتد يحاول استغلال سرعة راشفورد في إرسال العديد من الكرات البينية له خلف دفاع أتالانتا

8' موسو يخرج من مرماه للعب الكرة برأسه، يلعبها قصيرة وتصل إلى فريد الذي يحاول تسديدها مباشرًة في المرمى ولكنه سددها ضعيفة! ليقطعها دفاع الضيوف

جماهير مانشستر يونايتد تهتف باسم سولشار دعمًا للمدرب النرويجي، الذي يعاني من ضغوطات كبيرة بسبب سوء نتائج اليونايتد مؤخرًا

5' مرور خمس دقائق على بداية المباراة، لاحت فرصة خطيرة لليونايتد عن طريق راشفورد ولكن اللاعب كان متسللًا

انطلاق المباراة

تشكيل مانشستر يونايتد:

قرر المدرب سولشار الاعتماد على التشكيل الآتي:

التشكيل| 4-2-3-1

دي خيا

شاو - ليندلوف - ماجواير - بيساكا

فريد - ماكتوميناي

راشفورد - برونو فيرنانديش- جرينوود

رونالدو

تشكيل أتالانتا:

قرر المدرب جاسبيريني اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 3-4-1-2

موسو

دي روون - ديميرال - بالومينو

مايهلي - فريلير - كوبمينرز- زاباكوستا

باساليتش

موريل - إيليسيتش

في المقابل يرغب أتالانتا في الاستمرار على صدارة المجموعة وتأكيد تفوقه في دوري أبطال أوروبا.

المباراة تمثل الكثير من الأهمية لكتيبة أولي جونار سولشاير الذي يبحث عن مدواة أزماته المحلية بتحقيق نتائج إيجابية على الصعيد الأوروبي، خاصة أنّ الفريق خسر أمام يونج بويز وفاز بصعوبة على فياريال.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة مانشستر يونايتد وأتالانتا في الجولة الثالثة من دور المجموعات على ملعب "أولد ترافورد".