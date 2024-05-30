مانشستر سيتي يمهد طريق السعودية لإيدرسون باستهداف حارس ألماني!

سيكون منافسًا لستيفان أورتيجا

بدأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الاستعداد لإمكانية رحيل حارس إيدرسون مورايش عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

مورايش ارتبط مؤخرًا بمغادرة النادي الإنجليزي خلال هذا الصيف والانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي، مع ترقية زميله ستيفان أورتيجا من حارس بديل إلى أساسي.

صحيفة "بيلد" الألمانية قالت إن سيتي يستهدف مايكل زيترير حارس فيردر بريمن، حتى يصبح بديلًا لأورتيجا وينافسه على مركز الحارس الأول بالفريق.

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صاحب الـ28 سنة قدم مستويات مبهرة في ألمانيا خلال الموسم المنقضي، وأطاح بالحارس جيري بافلينكا من الفريق الأول بفضل تألقه الذي لفت انتباه المدرب بيب جوارديولا.

وهو ما جعل كشافة مانشستر سيتي يوجهون أنظارهم نحو الحارس الألماني، ليكون المرشح الأول لمنافسة أورتيجا لو رحل إيدرسون إلى الدوري السعودي.

ويمكن لسيتي الاستفادة من الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والذي لا ينتهي حتى منتصف يونيو القادم، ولكن لم يتم ذكر قيمة هذا الشرط حتى الآن.

جدير بالذكر أن زيترير شارك في 27 مباراة مع بريمن هذا الموسم، واهتزت شباكه 37 مرة بينما خرج بشباك نظيفة في 6 مناسبات.