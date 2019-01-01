مانشستر سيتي يقترب من ضم برونو فيرنانديز مقابل 50 مليون يورو

مانشستر سيتي أصبح قريبًا للغاية من ضم اللاعب برونو فيرنانديز نجم فريق سبورتينج لشبونة ويقدم عرضًا بقيمة 50 مليون يورو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يقترب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من الحصول على خدمات اللاعب البرتغالي الشاب برونو فيرنانديز نجم فريق سبورتينج لشبونة.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم من مصادره، حيث تقدم مانشستر سيتي بعرض بالفعل من أجل الحصول على خدمات اللاعب وقيمته 50 مليون يورو.

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ولا يمانع فريق سبورتينج لشبونة من التخلي عن خدمات اللاعب في الصيف المقبل، لكنه يسعى للحصول على 70 مليون يورو من النادي الإنجليزي.

ويدخل مانشستر يونايتد على الخط أيضًا من أجل الحصول على خدمات فيرنانديز، لكن مانشستر سيتي أقرب بشكل واضح، حيث أن المفاوضات بين الفريقين مستمرة منذ أسابيع.

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وأدخل مانشستر سيتي وكيل اللاعبين الكبير خورخي مينديز في المفاوضات بصفه، رغم أنه ليس وكيل اللاعب، لكنه يتواجد في الصفقة كوسيط لعلاقته الكبيرة بالنادي البرتغالي، ويسعى مانشستر سيتي من خلاله لدفع الـ50 مليون يورو ومعهم عقود لاعبين من صفوفه سواء بالإعارة أو الاستغناء النهائي.

جدير بالذكر أن فيرنانديز صاحب الـ 24 عامًا كان قد سجل 31 هدفًا في لشبونة هذا الموسم وصنع 16 في كل البطولات التي يشارك فيها الفريق.